"No les voy a fallar": Miguel Ángel Navarro rinde protesta como gobernador de Nayarit

Nayarit.- El morenista Miguel Ángel Navarro Quintero rindió protesta como gobernador de Nayarit este domingo 19 de septiembre, tras llevarse la victoria en las elecciones del pasado 6 de junio.

La toma de protesta de Miguel Ángel Navarro se llevó a cabo este día en el auditorio Amado Nervo, en la ciudad de Tepic, que fungió como sede del Congreso de Nayarit.

Ante cientos de simpatizantes y con gobernadores electos y en funciones como invitados, el nuevo gobernador de Nayarit se comprometió a poner su vida al servicio de la entidad, por lo que aseguró a los nayaritas que no les fallará.

"Al tomar protesta como Gobernador de Nayarit, me comprometo a poner mi vida misma al servicio de esta tierra que amo. Es el momento de cumplir con la historia, por los que están, y por los que no pudieron ver este amanecer de esperanza para Nayarit. No les voy a fallar", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Miguel Ángel Navarro se convirtió oficialmente en el gobernador de Nayarit. Foto: Twitter @MiguelANavarroQ

Entre los invitados destacaron los gobernadores en funciones de Hidalgo, Omar Fayad, y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, así como los mandatarios electos de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de Colima, Índira Vizcaníno.

También estuvieron presentes en la ceremonia el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; la secretaria general del partido, Citlalli Hernández; el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal; el coordinador de la bancada del partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, entre otros.

Previo a tomar protesta como gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro asistió a un desayuno con habitantes de la colonia 3 de julio, una de las más marginadas en Tepic.

Durante su discurso, retomó uno de los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Cuarta Transformación: "por el bien de todos, primero los pobres"..

También se comprometió con los nayaritas a llevar justicia al estado y disminuir la desigualdad, por lo que afirmó que llega a hacer "el Nayarit de los invencibles".

"Hoy vengo, en un momento tan especial para Nayarit y para mí, a decirles que tendrán un gobierno al servicio de los pobres, al servicio de la gente, un gobierno que sienta y entienda sus problemas", declaró Navarro.