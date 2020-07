"No lo comparto, no me voy a enganchar": AMLO desaprueba dichos de Trump sobre COVID en México

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en La Mañanera estar en desacuerdo con su homólogo Donald Trump sobre sus declaraciones sobre la situación que vive México por la pandemia de Covid-19.

“Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar”, mencionó López Obrador.

AMLO recordó su reciente visita a la Casa Blanca y las buenas relaciones que tiene México con Estados Unidos, por lo que aseguró que no habrá conflictos entre ambos gobiernos por el tema de la pandemia.

Agregó que actualmente el país vecino se encuentra en un periodo de reelecciones y campañas políticas para la presidencia, sin embargo el Gobierno de México se mantiene al margen de los intereses políticos de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

Andrés Manuel aseguró que su administración y el sistema de Salud en México tienen controlada la pandemia y que hay capacidad hospitalaria para seguir atendiendo casos nuevos de coronavirus en el país.

Estamos haciendo todo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas”, aseveró el mandatario.

Trump pide fijarse más en México y menos en EEUU

El día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en una entrevista que los medios se fijen más en la situación de Covid-19 en México y menos en la de su país, e insistió en que el tiempo le dará la razón y la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus "desaparecerá".

Trump volvió a minimizar el impacto del Covid-19 en Estados Unidos, el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, con más de 3,7 millones de casos y más de 140.000 fallecimientos, y donde las infecciones están creciendo a un ritmo acelerado en varios de los estados más poblados.

¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", declaró Trump.

Esta no es la primera vez que Trump alega que el "muro" que está reconstruyendo en la frontera sur ha frenado la entrada de la Covid-19 desde México, algo que también afirmó durante una visita a Arizona en junio sin aportar pruebas o detalles.

