"No lo considero": AMLO niega intervenir en la FGR por acusaciones contra Gertz Manero

México.- El presidente AMLO aseguró que no intervendrá en la Fiscalía General de la República (FGR), en respuesta a las acusaciones contra el fiscal Alejandro Gertz Manero por las que exigen su renuncia.

Durante La Mañanera del 3 de mayo de 2022, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los señalamientos contra Gertz Manero por tráfico de influencias y la exigencia de que renuncie a su cargo en la FGR.

En respuesta, AMLO descartó intervenir en la Fiscalía, destacando que se trata de una institución independiente, por lo que debe mantenerse al margen a menos que haya un caso grave.

Leer más: La lluvia de amparos la vamos a resolver como en el AIFA: AMLO por frenos al Tren Maya

"No estoy yo pensando en intervenir (en la FGR), inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave, eso es lo que establece la ley", dijo AMLO.

Políticos, académicos y ciudadanos han condenado la actuación del fiscal Alejandro Gertz Manero y pidieron su renuncia luego que el ex consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, lo denunció por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.

Leer más: "A los tiranos no": Lilly Téllez rechaza propuesta de AMLO de invitar a Cuba y Venezuela a Cumbre de las Américas

No obstante, el presidente López Obrador consideró la denuncia de Scherer contra Gertz Manero no es un asunto de gravedad.

"No lo considero (grave), no lo considero, y pues hay que ver a todos porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así, entonces siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que hay en México", sostuvo el mandatario.