¡No lo deje solo! Esposa de El Mijis envía carta a AMLO para que ayude en la búsqueda

México.- Miriam Martínez Barraz envió una carta a AMLO para pedir apoyo en la búsqueda de Pedro Carrizales “El Mijis”, quién cumple 14 días desaparecido luego de salir del estado de Coahuila con rumbo a Nuevo León.

En la conferencia Mañanera del 14 de febrero del 2022, una periodista y activista de los derechos de las mujeres dio lectura a la carta que la esposa de El Mijis escribió para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Pedro Carrizales es un político mexicano afiliado al partido político Morena, el cual fue fundado por AMLO y se ha hecho popular por su origen y el acercamiento con jóvenes para evitar que tomen el camino de la violencia.

De acuerdo a la información que existe sobre el caso, Pedro Carrizales fue visto por última vez en el estado de Coahuila el pasado 31 de enero del 2022, desde entonces permanece como desaparecido.

“Hoy habla el corazón de una esposa y madre cegada por la incertidumbre, el 31 de enero del 2022 fue la última vez que lo vi, estábamos en Coahuila, sabía que iría a Nuevo León, pero las autoridades nos dicen que la última vez estuvo en Tamaulipas, éramos varios los que acompañabamos a mi esposo, Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, hoy son 14 dias de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa”, escribió la esposa de Pedro Carrizales para AMLO.

Aunque los detalles sobre su desaparición aún no han sido revelados, se ha dado a conocer que la última ubicación registrada de este se dio en el Nuevo Laredo, Tamaulipas, pese a qué este viajaba con rumbo a Nuevo León.

“No puedo imaginarme siendo yo quien lo encuentre en una fosa, de la misma forma en que él encontró muchos cuerpos de este México violento, no me queda duda de que lo que vive hoy es por no tenerle miedo a la tierra que ama”, añade la esposa de El Mijis en su carta a AMLO.

Finalmente, Miriam Martínez Barraza pide a AMLO que la ayude a encontrarlo y agradeció el trabajo que los gobiernos estatales y elementos federales realizan para hallarlo.

“Ayudeme a encontrarlo, hay dos motivos que lo hacen andar, la causa y la transformación, por favor, no lo deje solo”, finaliza su carta la esposa de El Mijis.

Ya estamos atendiendo, la respuesta de AMLO a la esposa de El Mijis

Luego de que se diera lectura a la carta de Miriam Martínez Barraza, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió que ya se encontraban atendiendo el caso e incluso reveló quien estaba a cargo de la búsqueda.

“Ya estamos atendiendo este caso, Rosa Icela Rodríguez es la responsable y se está trabajando en la búsqueda”, respondió AMLO.

Cabe señalar que se trata de la primera que vez que se toca el tema de la desaparición de El Mijis en la Mañanera, pese a que van 14 días desde la última vez que fue visto y que es un militante de Morena.