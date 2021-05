No lo hemos hecho ni lo vas a hacer: Exhorta AMLO a no hablar sobre las elecciones en La Mañanera

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhortó a la prensa que acude a la conferencia matutina de lunes a viernes, no hacer preguntas relacionadas a las elecciones durante la semana, mientras se realizarán los últimos días de campañas electorales en México.

AMLO recordó que el miércoles a las 12:00 de la noche, se terminan las campañas políticas rumbo a las elecciones que se realizarán este domingo 6 de junio, donde se renovaran 1900 puestos públicos a los largo el territorio.

En este sentido, Andrés Manuel pidió hablar en La Mañanera sobre temas relacionados a los candidatos y las elecciones, evitando las provocaciones y a hacerse acreedor de una multa pr parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nos quedan tres días, porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas, entonces que estos tres días, no hablemos de cuestiones políticas y electorales. No lo hemos hecho pero que no caigamos en la tentación” declaró AMLO.

Andrés Manuel reconoció que en esta última semana de campañas, los candidatos aumentan las apuestas al cierre y los ánimos se pueden calentar.

Como es natural, en esta semana hay muchas pasiones desbardadas, nerviosismo, y tenemos que actuar con serenidad” agregó.

El mandatario volvió a pedir a la prensa a no ser cuestionado sobre las elecciones en La Mañanera, pues es un espacio que cuenta con una alta audiencia en todo el país a través de las redes sociales.

“Ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencionen personas, que no se utilice esta plataforma para venir a decir ‘el candidato de este partido es un sinvergüenza..’ que no hablemos de eso”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, el presidente de México ha hablado en varias ocasiones de candidatos, donde incluso ha expuesto a los participantes por acciones relacionadas en las campañas.

AMLO recuerda pacto

Continuando con el tema de las elecciones, el presidente Andrés Manuel aprovechó el espacio para recordar el pacto por la democracia que firmaron los gobernadores de las 32 entidades federativas.

Así, pidió a los gobernantes ayudar a que se realicen unas elecciones limpias, sin violencia ni influencias dentro de los órganos electorales.

Además pidió a los mandatarios estatales cuidar que no se utilicen recursos públicos para financiar las campañas de los candidatos en cada uno de los estados donde se realizarán votaciones este domingo.