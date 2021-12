"No más corrupción" dice AMLO, pero su gobierno no la combate

México.- “La 4T, ¿un gobierno sin corrupción como lo prometió el presidente?” fue el titular del análisis de los escándalos de corrupción del círculo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador hecho por EL DEBATE y publicado este lunes. Cuatro representantes de organizaciones especializadas en anticorrupción afirmaron que no se ve que el presidente esté “barriendo la corrupción como se barren las escaleras” (shorturl.at/kqxW9).

En este artículo, un especialista en privacidad y protección de datos personales y uno más en anticorrupción y transparencia coinciden en que esta Cuarta Transformación no cuenta con un combate directo y claro en temas de corrupción, además de que los mismos actores que deberían hacer este combate fueron puestos en sus cargos por el mismo Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno sabe

De acuerdo con Diego García Ricci, especialista en privacidad y protección de datos personales y profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana y director de Jurídica Ibero, opinó que en este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador existe una contradicción entre el discurso de combatir la corrupción y erradicar la impunidad por la falta de transparencia en diversos temas.

Leer más: Los ciudadanos podrían hacer la consulta: sugiere AMLO por suspensión de revocación de mandato

Un ejemplo de ello, los recientes reportajes que exponen a colaboradores del círculo cercano al presidente López Obrador. Casos como los de Santiago Nieto y Gertz Manero en los que se presume enriquecimiento ilícito u otros en los que se involucra a hijos y hermanos de AMLO.

En voz de García Ricci, esto da muestra de un gobierno que no está acostumbrado a la rendición de cuentas y a la transparencia, lo que les resulta incómodo. Según el experto en privacidad y protección de datos, esto tiene que ver con el hecho de que tanto el presidente como sus funcionarios no fueron formados bajo estos paradigmas de la agenda de Transparencia y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, ya que fue una agenda primordialmente impulsada por los gobiernos anteriores, cuando ellos eran la oposición.

México sin sentencias

“Vemos esto porque hay muy poca transparencia en las contrataciones públicas, cuando ha habido casos críticos como los reportajes que, bien pueden ser mediáticos, pero que se necesitan dar explicaciones y lo único que obtenemos es silencio de parte del Gobierno”, comentó.

García Ricci mencionó que estos reportajes lo que han hecho es sembrar interrogantes sobre estos personajes cercanos al presidente, algo positivo en una sociedad democrática, pero es el mismo Gobierno el ente que tiene acceso a todo tipo de información pública y quien puede dar las respuestas a las preguntas que están planteando estas investigaciones, afirmó.

“En cambio, lo único que yo he visto que ha hecho el Gobierno es desacreditarlos, pero nunca ha salido a ofrecer argumentos o a desmentir, digamos, con evidencia lo que se está aseverando en este tipo de reportajes”, agregó García Ricci.

Es el caso de la Fiscalía General de la República, una institución a la que tampoco le gusta combatir la corrupción, aun cuando cuenta con una unidad especializada para hacerlo y hasta ahora, no se sabe de ningún caso o juicio abierto o la substanciación de ningún proceso judicial en contra de alguna persona, por lo que más allá de los reportajes, en lo que hay que poner atención es en cuántos juicios y cuántas personas han sido procesadas por cometer hechos de corrupción, expuso.

En este punto, Luis Ángel Martínez, investigador en anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coincidió. “Es histórico que en este país no se ha sentenciado nunca por temas anticorrupción, no se ha eliminado ninguna red de temas de corrupción en el país y también podemos saberlo que en los grandes casos de corrupción en el país han sido publicitados, descubiertos, analizados en incluso algunos hasta combatidos por la prensa”, destacó.

Juicio político

Sobre el caso Gertz Manero, quien al ser el titular de la FGR y al mismo tiempo se encuentra en el ojo del huracán con el reportaje que destapó que el fiscal gasto en solo un año, más de 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo y al realizar transferencias bancarias (shorturl.at/chuxL), García Ricci indicó que esto podría ser sujeto de juicio político dado que Gertz Manero controla las acciones de averiguación y persecución del delito.

“La única forma en que esta situación pudiera cambiar sería a través de la propia denuncia del fiscal, no a través de un mecanismo de control político como puede ser un juicio político o la renuncia del mismo ante la presión mediática”, pues el fiscal concretamente tiene el monopolio de la acción penal y por lo tanto “él mismo no va a iniciar una acción penal en contra suya”, agregó.

En este sentido, el investigador de la Ibero expuso que en el artículo 102, apartado A, fracción cuarta, se estipula que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley y que la remoción podrá se objetada por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones, pero si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe oposición. Una destitución que no se ve cercana, mencionó.

Nepotismo, vieja práctica

Respecto al acaso Santiago Nieto, García Ricci opinó que la remoción de este funcionario como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se debió a un motivo político, no por una razón de peso, todo porque al exfuncionario “se le ocurrió” hacer su boda en un país extranjero con un evidente despilfarro que resultaba incongruente con lo que propone López Obrador.

Por tanto, ahí se “caía el discurso” y en consecuencia fue removido. Respecto a las viejas prácticas en las que quienes apoyaban al presidente en campaña y luego son recompensados, el investigador de la Ibero señaló que es algo que en la 4T continuó. “Casos de nepotismo sí los ha habido, por ejemplo, tenía a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y a su hermano en la Defensoría Pública, entonces ahí vemos que sí”, contestó García Ricci y agregó que si se comienza a “escarbar” se pueden encontrar historias así, pues son prácticas que están arraigadas en la cultura mexicana.

En ese sentido, Luis Ángel Martínez, investigador en anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, dijo que pasamos de un caudillismo del siglo XX a un presidencialismo donde el presidente es el que decide todo. “Creo que AMLO quiere regresar a este pasado no tan lejano, donde el presidente es la única institución que manda y en este punto también podemos remarcar sobre cómo no ha usado correctamente o no ha dejado que el mismo sistema anticorrupción se desarrolle”.

De hecho, López Obrador nunca ha mencionado las palabras Sistema Nacional Anticorrupción, ha usado la palabra agencia o nombres no completos o incorrectos para referirse a dicho sistema, lo que demuestra un desinterés, ya sea verdadero o ilegítimo, mencionando que no le importa trabajar con las instituciones para combatir la corrupción, afirmó Martínez.

Los datos

Impulso

El investigador de la Ibero destacó que el trabajo de la prensa en estos casos de presunta corrupción también impulsa el que se hable de los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción al no ser atendidos.

Percepción

Según Transparencia Internacional, México pasó a ocupar de la posición 130 (2019) a la 124 (2020) en el índice de percepción de la corrupción entre los 180 países evaluados, ubicando al país a la par de naciones como Bolivia, Kenia y Pakistán y por encima de Azerbaiyán, Gabón, Malaui, Mali y Rusia.

Impunidad

La mayor preocupación de Transparencia Internacional es la impunidad que se presenta en México ante los casos de corrupción de funcionarios mexicanos. La falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación.

"El presidente es la única institución que manda y, en este punto, también podemos remarcar sobre cómo no ha usado correctamente o no ha dejado que el mismo Sistema Anticorrupción se desarrolle”.Luis Ángel Martínez, Investigador en anticorrupción

"El fiscal concretamente tiene el monopolio de la acción penal y por lo tanto él mismo no va a a iniciar una acción penal en contra suya”. Diego García Ricci, Académico e investigador de la Universidad Ibero

La respuesta del gobernador. Pareciera que en un intento por minimizar lo ocurrido este domingo al diputado panista Adolfo Beltrán Corrales, a cuyo domicilio irrumpió de forma violenta un grupo de personas armadas que tumbó la puerta, le quitó algunas pertenencias y lo amenazó para que no saliera de su casa durante la elección interna de Acción Nacional, lo primero que el gobernador aclaró ayer en su conferencia semanera fue que no se trató de un ‘levantón’ ni de una privación ilegal de la libertad, aunque sí reconoció el asalto violento a la casa del legislador, hecho que, por cierto, calificó como repudiable. Rocha también negó haber metido las manos en este proceso y pidió al dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, quien por cierto acusó que desde Tercer Piso se había fraguado esta intervención en el proceso panista, a que no hiciera declaraciones ligeras y le pidió que si tenía nombres que los diera.

De plano. Algunos panistas de Ahome quedaron más “enchilados” al conocer la postura de Roxana Rubio Valdez tras alzarse con la mayor votación en la elección para presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, y la opinión del líder en el municipio, Ariel Aguilar, como desafortunada, por decir lo menos, dice que constituye el hecho de que Rubio Valdez ponga en tela de duda lo que le pasó a líder del PAN en Culiacán y diputado local Adolfo Beltrán cuando hay claras evidencias de que el grupo armado irrumpió en su casa para advertirle que no se metiera en las elecciones. Y si muchos consideran que fue apoyada por los que despachan en Tercer Piso, Rubio Valdez se apega a lo que, según ella, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya de que son hechos no comprobados. Increíble. Y para rematar, Aguilar aseguró que no hubo gente ajena en el proceso interno del partido para elegir a los nuevos líderes estatales. Y así quieren la unidad interna y que la sociedad los tome como una opción política electoral.

Obra defectuosa. Apenas el 29 de octubre del 2019, el ahora exgobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, inauguró la regeneración urbanística de la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán. Fue una inversión de 310 millones de pesos que tardó nueve meses en ser concretada. Desde entonces, en dos zonas se ha tenido que abrir el nuevo concreto hidráulico por fugas de agua potable detectadas. Además de ello, en algunos accesos se ha empezado a desprender la carpeta, lo que no pinta nada bien. La situación involucra a Osbaldo López, exdirector de Obras Públicas del estado y ahora gerente de la Junta Municipal de Agua Potable en Mazatlán, quien fue el encargado del control e inspección del proyecto.

Mala impresión. Paisanos que vienen o solo transitan por Sinaloa para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en México, aseguran que en el estado las carreteras lucen pésimas, y aparte se nota muy poca vigilancia por la rúa federal, a pesar de que se supone que está en marcha el operativo Guadalupe-Reyes. La mayoría de los visitantes vienen de diversas ciudades de los Estados Unidos, quienes resaltan que en el estado de Sonora les fue peor, pues policías municipales los detienen sin razón alguna y les piden dinero para dejarlos ir, pero no quieren moneda nacional, sino que les exigen dólares, lo cual les resulta lamentable, pues es en esta fecha del año cuando pueden venir a su país, y con ese trato que les dan, la piensan muchísimo para volver el año entrante.

En agonía. En Salvador Alvarado, el Partido Acción Nacional, luego de ser un partido que se colocó en primera posición en tres ocasiones, ha caído en la cuarta y levantarse pudiera estarle costando un poco más. La caída fue tan dolorosa que se vio de manera más abrupta en el proceso interno que se registró el pasado fin de semana, en donde la participación de la militancia albiazul resultó muy ‘ralita’, lo que habla de que el trabajo hecho por la dirigencia municipal a cargo de Bertha Elena Calderón es de pocos resultados, tanto que ni la campaña de Roxana Rubio y Verónica Montaño alcanzaron a levantar ámpula como para que el panismo local saliera a cumplir con su voto para la designación de su nueva líder, pues de un padrón de 579 afiliados que tiene el PAN en Salvador Alvarado, 313 militantes acudieron con el voto universal.

Leer más: México suma 23 contagios de ómicron; Sinaloa podría tener el caso 24: López-Gatell