"No me alertó del montaje": Loret de Mola tras careo por caso Cassez-Vallarta

CDMX.- Este lunes 12 de julio el comunicador Carlos Loret de Mola comunicó que se salió bien librado de un careo con dos de sus principales acusadores en el caso Cassez-Vallarta.

Mediante un video difundido por sus redes sociales, el ex conductor de Televisa dio a conocer que se enfrentó con un juez de por medio ante Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, quienes trabajaban con él durante la situación que provocó el juicio.

La primera, según las palabras del periodista, reconoció frente a las autoridades que jamás le alertó sobre la trama de Florence Cassez e Israel Vallarta; mientras que el segundo mencionado aceptó que no tenía conocimiento sobre el montaje.

Loret de Mola recordó que él no es acusado de nada, sino que solo apareció como testigo en el caso, a la vez que volvió a disculparse por no percatarse de la situación. "Fue un error no darme cuenta, al igual que los otros medios de comunicación".

No acepto que se me señale para haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje", resaltó.

Finalmente, durante el video externó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha encargado de difundir lo que catalogó como "una mentira", con ayuda de los medios de comunicación al servicio del gobierno.

Loret de Mola argumentó que lo anterior se debe a que sus medios han sacado a la luz pública notas evidenciando supuesta corrupción en personajes cercanos al presidente de México, como familiares y funcionarios de Morena.