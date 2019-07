No me comparen con Salinas dice AMLO sobre partida secreta

México.- En conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó que se haya dicho que con la autorización de la Ley de Austeridad el presidente podrá manejar recursos de forma discrecional.

Periodistas indicaron que el uso discrecional de los ahorros, el cual se estipula en la Ley de Austeridad, se presta a "partida secreta" del presidente de México.

Ante esto, López Obrador se indignó, y rechazó estas declaraciones:

No soy Salinas, vamos respetándonos. No me comparen con Salinas, más respeto por favor