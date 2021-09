¡No me conoce bien! AMLO responde a Vargas Llosa por supuesta reelección

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió al escritor peruano Mario Vargas Llosa, luego de que este último asegurara que el actual mandatario buscaría la reelección en el año 2024.

AMLO aseguró a Vargas Llosa que él sólo estará en la presidencia de México el tiempo que le corresponde por 6 años, si es que así lo deciden los mexicanos por la consulta ciudadana por la revocación de mandato que se realizará en marzo del 2022.

“No me conoce bien (Mario Vargas Llosa), esto es natural porque él es peruano-español, pero yo tengo convicciones, yo voy a estar aquí nada más el tiempo de mi mandatado, eso sí lo decide la gente en la revocación de mandato”, declaró el presidente mexicano.

Asimismo Andrés Manuel aseguró que el escritor Vargas Llosa se ha moderado en su discurso como oposición, pues no tiene fundamentos para atacar a su gobierno, recordando que, ante las recientes entrevistas que tuvo también Premio Nobel de Literatura en su visita a México, reconoció que en el país se vive una democracia.

“Viene Mario Vargas Llosa y yo les diría que hasta se modera porque no tiene elementos y por más que le guste el surrealismo, la ficción, además como escritor, pues no puede inventar cosas, y dijo que no era una dictadura perfecta sino que había una democracia en México, claro esto no se destacó, dijo eso porque se lo preguntaron”, mencionó AMLO.

¿Qué dijo Vargas Llosa?

El pasado miércoles, Mario Vargas Llosa criticó a López Obrador por atacar a la prensa durante sus conferencias diarias desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función", dijo Vargas.

Añadió que esta política del Gobierno mexicano implementada desde su triunfo como presidente electo en 2018 le resta "popularidad" y "eficiencia" al mandatario.

El narrador peruano ha criticado en diversas ocasiones el mandato de López Obrador calificándolo de populista. Asimismo aseguró que el mandatario buscará una reelección al término de su mandato.