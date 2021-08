No me corresponde saber si es falso o no: AMLO por tweet de Rodríguez Mondragón

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la veracidad de la publicación de magistrado Reyes Rodríguez Mondragón donde lo insultaba, asegurando que no era su responsabilidad investigar si es falso o no.

Durante La Mañanera, la sección “Quién es quién en las mentiras” fue puesta en duda por las noticias que desmiente, aprovechando la oportunidad para preguntar a AMLO si la publicación de Twitter de Rodríguez Mondragón era falsa o no, pues deseaba la muerte al presidente.

Sin embargo el mandatario federal prefirió no afirmar o desmentir la publicación que él mismo hizo que fuera presentada en La Mañanera, asegurando que los conservadores eran capaces de eso y más.

“Eso no me corresponde a mí (si era falso o no el tweet), yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina de los conservadores es la hipocresía. Tiran la piedra y esconden la mano (…) son capaces de eso y de más”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

AMLO fue duramente criticado cuando el pasado 5 de agosto expuso una publicación del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, donde insultaba al presidente misma que había sido desmentida por el supuesto autor, sin embargo esto no evitó que el mandatario la proyectara en su conferencia matutina, donde aseguró que lo atacaban.

¿Qué decía el tweet?

Luego de que la semana pasada se anunciara que Reyes Rodríguez Mondragón sería nombrado el nuevo presidente del TEPJF, sustituyendo a José Luis Vargas, el presidente Andrés Manuel revivió una publicación del magistrado del año pasado donde lo insultaba.

“Ojalá ya se muera el viejo cul#ro de Palacio Nacional”, mencionaba la publicación con fecha del 5 de octubre del 2020.

Sin embargo, al momento su difusión, el mismo Rodríguez Mondragón desmintió la publicación, asegurando que era falsa, además de haber presentado una denuncia el momento de la falsificación de la publicación.