"No me dé la vuelta con el feminismo": López-Dóriga responde a García Vilchis por llamarlo machista

México.- El periodista Joaquín López-Dóriga respondió a Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "Quién es quién en las mentiras" en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, por llamarlo machista.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, López-Dóriga aseguró que García Vilchis "miente como respira" luego de que ella lo cuestionó sobre una actitud machista al pedir una réplica al vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, por un señalamiento que ella hizo.

López-Dóriga aclaró que no se dirigió a ella porque la publicación de Twitter donde pidió la réplica la hizo Jesús Ramírez y él le comentó el tuit, por lo que le pidió con evidente molestia que no le "dé la vuelta con el tema del feminismo".

El periodista de Radio Fórmula reiteró que se dirigía al vocero de la presidencia porque "él es el jefe" de Elizabeth García y a él sí lo conoce, mientras que a ella no.

No me estoy refiriendo a usted, me estoy refiriendo al tuit que subió el vocero de la presidencia y que yo le hice un comentario, no me dé la vuelta con el tema del feminismo o del machismo, no tiene nada que ver aquí, yo me estaba refiriendo a Jesús Ramírez Cuevas, no a usted, porque él es el jefe, a él sí lo conozco", espetó López-Dóriga.