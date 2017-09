"No me descarto para elección en CDMX": Barrales. Foto: @Ale_BarralesM

Ciudad de México.- La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, dijo que no se descarta para buscar la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"No me descarto, estamos trabajando, nunca me he descartado mucho menos de la ciudad, soy una actora política enamorada de la ciudad", comentó a su llegada a la Asamblea Legislativa para estar en el V informe del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Alejandra Barrales. Foto: El Universal

Alejandra Barrales llegó al informe acompañada por Dante Delgado, presidente nacional de Movimiento Ciudadano, ambos integrantes del Frente Ciudadano por México.

Ambos accedieron instantes después de la llegada al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Coalición con el PAN

El partido Movimiento Ciudadano (MC) aprobó esta tarde la construcción de un Frente Ciudadano por México que registrará, junto con PAN y PRD, su carta de intención mañana ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado 4 de septiembre El Universal publicó hoy en su edición impresa que PAN, PRD y MC inscribirán este martes su carta de intención para ir en coalición en el 2018.

La Comisión Permanente y la Coordinadora Ciudadana Nacional confirmaron hoy que el Frente Ciudadano por México, tendrá vigencia a partir del 5 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2024 y “el día de mañana se presentará la solicitud de conformación ante el INE”.

Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. Foto: El Universal

“Los órganos de decisión de Movimiento Ciudadano aprobaron por unanimidad la construcción de un Frente Ciudadano por México con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional. Este frente no electoral plantea causas, propósitos y compromete legalmente a los partidos a ponerse al servicio de los ciudadanos para cambiar el régimen que tanto daño le ha hecho al país; es decir, los obliga a responder y cumplirle a los mexicanos”, indica el resolutivo aprobado.

Dante Delgado, coordinador nacional del partido naranja, enfatizó que en la construcción de este no se sumarán a nadie.

“Nosotros siempre hemos dicho que el proyecto tiene que ser colectivo, nosotros sí sabemos que es lo que estamos construyendo: una salida a la grave crisis de inseguridad y pobreza que vive el país”, afirmó.

Para el diputado ciudadano Álvarez Máynez el Frente Ciudadano por México es una alternativa distinta, pues se trata de ir más allá de los partidos: “El para qué, es más importante que el cómo; el para qué nos dará la idea con la que podamos conducir a los mexicanos a un rumbo distinto”.

