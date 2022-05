No me extraña de él: AMLO responde a mentiras publicadas de Sergio Sarmiento por médicos cubanos

México.- “No me extraña de Sergio”, declaró AMLO al leer las mentiras que publicó sobre los médicos cubanos que serán contratados por el Gobierno de México para acudir a trabajar a plazas ubicadas en zonas rurales del país.

En la conferencia Mañanera del 18 de mayo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador leyó algunos de los tuits que sus opositores publicaron tras darse a conocer sobre la contratación de médicos cubanos.

Pues durante la semana pasada, luego de regresar de su gira por Centroamérica y Cuba, el presidente López Obrador anunció en varias de sus conferencias Mañaneras que se había llegado al acuerdo para contratar médicos cubanos.

Esto con el fin de cubrir la demanda de médicos especialistas en hospitales de zona rurales que se han construido desde que comenzó el sexenio de AMLO, los cuales permanecen sin cardiólogos y pediatras, entre otros especialistas faltantes.

Tras el anuncio, los opositores reaccionaron, asegurando que los médicos mexicanos no tienen trabajo y que ellos deberían merecer las plazas, sin embargo, también hubo opositores que se dedicaron a difundir mentiras o mensajes de odio contra los médicos cubanos.

Entre ellos se encuentra Sergio Sarmiento, un intelectual y comunicador de oposición al gobierno del presidente López Obrador, quien aseguró que los médicos cubanos están siendo esclavizados en México, cuando estos aún no llegan a territorio mexicano.

Por lo que AMLO se dio a la tarea de leer un tuit de Sergio Sarmiento y responder conforme encontraba las mentiras en este.

“Aquí está Sergio, “los médico cubanos trabajan en México como mano de obra esclava”, para empezar todavía no llegan, “no solo se les entrega su salario”, todavía no les entregamos salario porque no están, “si no que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos”, no hay nada todavía, es un acuerdo que se ha suscrito”, leyó y respondió AMLO a Sergio Sarmiento sobre los médicos cubanos.

Te recomendamos leer:

Finalmente, López Obrador señaló que no le extrañaba que Sergio Sarmiento publicara mentiras y que se guardaba su opinión por respeto al propio comunicador y a Monsiváis.