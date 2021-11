"No me gustó, me encantó": Yuawi visita el Senado de la República

México.- Este jueves, José de Jesús López, mejor conocido como Yuawi por aparecer en los spots electorales del partido Movimiento Ciudadano, visitó, junto a su padre, el Senado de la República y aprovechó para tomarse selfis, simular que votaba desde uno de los escaños legislativos y hasta cantar.

Mientras se desarrollaba la sesión de este 4 de noviembre, Yuawi se tomó fotos con los senadores del grupo parlamentario naranja Noé Castañón, Luis David Ortiz Salinas, José Alberto Galarza y hasta con el priista Manuel Áñorve.

Además, se sentó en el escaño que en su momento perteneciera al hoy gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y estando en dicho lugar simuló que votaba. Además, interactuó con la pantalla para conocer a los senadores del Movimiento Naranja.

Leer más: AMLO y su vocero son denunciados por el PRD ante el INE por promocionar revocación de mandato

Tras ello, José de Jesús realizó un recorrido por las instalaciones de la Cámara Alta del Congreso de la Unión acompañado por el coordinador nacional de MC, el legislador Clemente Castañeda.

Entrevistado al termino de su tour legislativo, Yuawi aseguró que el Senado de la República no le había gustado, sino que encantado, enfatizando la felicidad que experimentó al visitar el recinto legislativo.

“Me siento muy feliz de venir aquí, con mi padre, me encanta visitar todos los lugares que hay aquí en México. […] No me gustó (el Senado), me encantó”, mencionó.

Al cuestionarle sobre si está de acuerdo o no de que se vacune contra Covid-19 a todos los menores de edad, López respondió afirmativamente e hizo un llamado a los infantes para que sean valientes cuando los inoculen.

"La verdad sí duele, pero hay otras cosas más dolorosas que esa. Las personas siguen adelante para luchar y alcanzar sus metas, los niños aunque seamos pequeños tenemos que seguir adelante”, señaló.

Previo a la sesión, en el Patio del Federalismo José de Jesús López interpretó el himno de Movimiento Ciudadano, mismo que lo hiciera famoso años atrás, en tanto que Clemente Castañeda lo acompañaba con aplausos.

Leer más: Lo que dijo AMLO es falso: Lilly Téllez desmiente que México propuso acuerdo de COP26 contra deforestación

Cabe recordar que, en el pasado proceso electoral 2020-2021, las autoridades electorales le llamaron la atención a Movimiento Ciudadano por usar a menores de edad en algunos de sus promocionales con fines políticos.