No me meto en eso: niega AMLO haber enviado amenazas a Alito Moreno

Ciudad de México.-El presidente AMLO des deslindó de toda acusación sobre las supuestas amenazas que recibió Alejandro Moreno, líder del PRI, dirigidas desde su persona durante el proceso para la aprobación de la reforma eléctrica.

Andrés Manuel López Obrador indicó desde La Mañanera que las declaraciones del también conocido “Alito” Moreno, tienen un fondo político, dado el proceso electoral que se está desarrollando en 6 estados.

“Pues que no es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso”, aseveró el mandatario federal.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel aseguró en la conferencia matutina que no ha platicado a Manuel Velasco desde hace como dos o tres años.

Manuel Velasco, compadre de Alejandro Moreno, fue el mensajero de la amenaza, supuestamente formulada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

AMLO insistió en que sólo vio a Manuel Velasco en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el 21 de marzo de 2022.

Amenazas contra Alito

Alejandro Moreno, exhibió un audio donde el senador Manuel Velasco le hace llegar supuestas amenazas del gobierno de AMLO por convocar a los diputados priistas a votar contra la reforma eléctrica.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Alito Moreno difundió el audio de su conversación con Manuel Velasco, acusando que hubo una "amenaza" desde el gobierno de AMLO para dividir a la oposición frente a la reforma eléctrica.

"Así actúa el gobierno de MORENA, así quieren dividir a la oposición. Esta es #LaAmenazaDePalacio", escribió el líder del PRI al compartir el audio.

En la conversación se escucha al senador del Partido Verde, Manuel Velasco, advertir al priista que el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, a quien se refieren como "el 2", habló con su jefe, sin precisar si el "jefe" era AMLO, revelando las supuestas amenazas contra Moreno Cárdenas.