No me mojo para tomarme la foto”, responde López Obrador a sus detractores en Tabasco

Ciudad de México.- “No soy un farsante”, responde el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus detractores que lo juzgaron por no mojarse durante su visita a las zonas afectadas por el desbordamiento del Río Grijalva en Tabasco. Además, enfatizó que su presencia en el lugar era para coordinar acciones y no para tomarse fotos propagandísticas.

“Ahora me dicen mójese, pues no me puedo mojar solo por la foto, no, estoy haciendo lo que corresponde, que eso ayuda más, además les digo a mis paisanos, solo para tomarme la foto me mojo, me enfermo y qué se gana con eso, o que no guarde yo la sana distancia, me enferme de covid pues tampoco”, declaró.

De igual forma, López Obrador recordó a sus críticos que como tabasqueño le tocó vivir las inundaciones en más de una ocasión de su vida. Incluso, enfrentó estos desastres naturales cuando estuvo al frente del Instituto Nacional Indígena.

“No puedo hacerlo, no como dicen mis adversarios que no me mojo, pues yo nací ahí, padecí inundaciones desde niño, conozco todo eso, no solo conozco, fui director del INI seis años en Nacajuca, precisamente y enfrenté seis años de inundaciones, pues me metía al pantano con el agua hasta el pecho para rescatar gente y todo”, explicó.

Estoy pendiente, es mi corazón el que les doy siempre, son mis sentimientos, mis convicciones, mi amor, no soy un farsante, le tengo amor al pueblo, por eso estoy en esto, no soy fifi, pues tengo que cuidarme”, añadió.

El presidente también explicó que en todos los actos que realiza se respetan los protocolos de sana distancia y que siempre se busca crear las condiciones propicias para que la ciudadanía pueda hacerle llegar sus peticiones.