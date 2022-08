No me parece, pero hay que respetar: AMLO sobre Cabeza de Vaca y fallo de SCJN

Los ministros de la SCJN determinaron que no se puede ejercer acción penal contra el mandatario panista debido a que el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021.

Ello significa que el fallo de la Suprema Corte no absuelve a Cabeza de Vaca de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que le imputan. Sin embargo, la FGR deberá esperar hasta que concluya su gobierno, el próximo 30 de septiembre, para presentar las acusaciones de nuevo.

"Es una controversia entre poderes, y en este caso la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia, que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo, sólo en el caso -eso también hay que aclararlo- de la orden de aprehensión, por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa impunidad , al menos eso es lo que yo entiendo, y hay que respetar la decisión de la Suprem Corte", explicó.

El presidente indicó que se trata de una "controversia entre poderes", aclarando que aunque la SCJN invalidó la orden de aprehensión, no se anulan las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas . "Eso no significa impunidad", aseguró.

"Es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen , como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicia l, hay que respetarla", dijo AMLO sobre el caso de Cabeza de Vaca.

Cuestionados sobre el fallo de la SCJN en La Mañanera del 18 de agosto, AMLO expresó que aunque hay cosas que "no le parecen", se debe respetar la decisión de la Corte, que por unanimidad invalidó la orden de captura contra Cabeza de Vaca librada por el juez federal Iván Zeferino Hernández, así como la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

México.- Aunque no está de acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca , gobernador panista de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Raúl Durán Periodista

