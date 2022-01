No me queda duda de que Rosario Robles es víctima de una persecución política de AMLO: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola acusó que Rosario Robles es víctima de una persecución política por parte de AMLO, luego de que le negaron por quinta vez la prisión domiciliaria a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) implicada en La Estafa Maestra.

En la sección "Saciamorbos" de su columna publicada el 6 de enero de 2022, Loret de Mola comenzó recordando que criticaba a Rosario Robles desde que era alta funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Desde que era alta funcionaria en el sexenio de Peña Nieto y estaba en la plenitud del poder, en mis distintos espacios periodísticos denuncié los excesos e irregularidades de Rosario Robles a su paso por dos secretarías de Estado", afirmó el periodista previo a acusar una persecución política contra la exfuncionaria.

Pese a los señalamientos contra la extitular de Sedesol y Sedatu por actos de corrupción, Loret de Mola dijo estar seguro de que AMLO emprendió una persecución política contra Rosario Robles, a quien "no le perdona" su relación con el empresario Carlos Ahumada que dio pie a los videoescándalos de René Bejarano, cuando López Obrador era jefe de gobierno capitalino.

Según lo expuesto por el columnista en diversas ocasiones, el videoescándalo del colaborador de López Obrador frustró sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2006, y el hoy presidente ha dirigido su rencor hacia la mujer con la que años antes colaboró desde las filas del PRD: Rosario Robles.

"No me queda duda de que Rosario Robles es víctima de una persecución política por parte del Presidente López Obrador. No le perdona su relación con el empresario Carlos Ahumada que derivó en la grabación y divulgación de los escandalosos videos del equipo de AMLO cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal", aseveró Loret de Mola.

El periodista añadió que el gobierno de AMLO se ha caracterizado por "brindar impunidad", por lo que la "saña contra Rosario Robles" sólo se explica como una venganza política por parte del líder de la 4T.

Ante esa presión, cuestionó quién será el "valiente juez" que se atreva a otorgarle prisión domiciliara a la exfuncionaria, bajo el riesgo de que se fugue.

"En un gobierno que se ha caracterizado por brindar impunidad a diestra y siniestra, la saña contra Rosario Robles sólo tiene explicación en el hígado del primer mandatario. Y con esa presión, ¿quién va a ser el valiente juez que se aviente el tiro de sacarla de la cárcel, aún sea para darle prisión domiciliaria, y arriesgarse a que ella se dé a la fuga?", cuestionó.

Loret planteó que incluso AMLO tomaría represalias contra el juez que libere a Robles si ella evade la justicia, pese a que su decisión estuviera respaldada en argumentos jurídicos.

Ante este panorama, el periodista opinó que lo más probable es que Rosario Robles seguirá tras las rejas al menos hasta el fin del sexenio de AMLO, a menos que Carlos Ahumada cumpla su amenaza de revelar más videoescándalos, como advirtió al gobierno de México en respuesta a una solicitud para extraditarlo desde Argentina.

"Así visto, suena a que Rosario Robles estará en prisión por lo menos lo que queda de este sexenio… salvo que surta efecto el mensaje que mandó Ahumada desde Sudamérica: hay más videos", concluye Loret de Mola.