“No me quita el sueño”, dice Graciela Ortiz sobre proceso a Duarte, de quien fue secretaria general de Gobierno

Chihuahua.- Como exsecretaria general de Gobierno al inicio del sexenio de César Duarte Jáquez, exgobernador hoy preso en Estados Unidos y a la espera de ser extraditado a México para para responder penalmente por presunto peculado, Graciela Ortiz González asegura que el devenir de este proceso no le quita el sueño.

“Soy una mujer que se ha dedicado a la política y al servicio público, no tengo dueños, no tengo fierros y seguramente en este ámbito de la política, donde hay quien te respeta y te quiere, pero luego también hay a quien no le resultas muy cómodo, habrá quien intente aprovechar ese año de trabajo para poder hacer una vinculación”, dijo la hoy candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua en entrevista para debate.com.mx.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuestionada sobre si teme que este paso por la administración de Duarte Jáquez pueda generarle un rechazo de los chihuahuenses, la exfuncionaria estatal explicó que ha trabajado con varios gobernadores del estado, que ha sido Secretaría de Educación con un gobernador, Secretaría de Desarrollo Social con otro gobernador, directora de Pensiones Civiles del Estado con otro mandatario estatal y, en la administración anterior (de César Duarte) fue Secretaria General de Gobierno por un año.

Leer más: ¡Urgente! Seguridad, salud y reactivación económica, los retos en Chihuahua

“No tengo dueños”, afirma.

Recordó que su participación fue en el primer año del gobierno de Duarte y después se retiró para ir a la Ciudad de México a ocupar nuevamente la Secretaría de Elecciones y manejar la campaña presidencial del 2012-2018. “Soy una mujer que ha hecho política con varios gobernadores. Soy una mujer que ha hecho política en mi estado como diputada local, como diputada federal, como senadora de la República”, detalló, al tiempo que afirmó no tener dueños ni fierros.

“En Chihuahua, quienes me conocen saben perfectamente bien quién soy, saben que soy una gente que he dedicado mi vida a trabajar por Chihuahua, que no tengo nada que esconder, que con la frente en alto le puedo hablar a todos los chihuahuenses, que no tengo ni tendré jamás, porque no es mi forma de vida, algo que se me pueda señalar. Y en ese sentido, pues yo vivo muy tranquilamente”.

No descarta que haya quienes quieran aprovechar de mala fe ese año que trabajó en la administración de Duarte Jáquez, pero asegura que es un año que destaca por una simple y sencilla razón, “porque si algo pude hacer por mi estado en ese año fue trabajar por dos temas: la gobernabilidad del estado que estaba muy en riesgo, porque la inseguridad se había apoderado de las calles, los delincuentes estaban apoderados de las calles y los ciudadanos estábamos encerrados en nuestros hogares. Y yo puse mi granito de arena coordinando lo que fueron los temas de seguridad para poderlo atender”.

Incluso afirma que, gracias a la coordinación del ámbito federal, estatal y municipal, lograron una contención importante de la inseguridad para la tranquilidad de los chihuahuenses. “Con la frente en alto, como siempre, en ésta y en otras ocasiones siempre he servido bien a mi estado”, añadió.

“Que nadie quede impune”

Sobre la posibilidad de que Duarte sea extraditado en plenas campañas políticas y el gobierno federal lo aproveche para golpearla mediáticamente, la candidata del PRI asegura que este es un tema jurídico que tiene que resolverse en las vías jurídicas, y tiene que responder ante el estado de derecho quien haya cometido un delito, una regularidad, y quien haya faltado a la confianza de los chihuahuenses.

“A mí no me quita el sueño el devenir que se dé en este proceso jurídico. Que se dé lo que se tenga que dar, que cumpla con lo que el estado de derecho establece, que nadie quede impune y que todo aquel que cometió un delito sea sancionado si se le acredita que lo cometió. Así es que, en este sentido, que la justicia siga operando lo que tiene que operar y nosotros atender lo que nos toca atender, que será en su momento, buscar en las campañas el plantear de manera muy clara nuestra visión de Chihuahua”, reiteró.

Leer más: Denuncia Luis Donaldo Colosio intimidación de ministeriales en su domicilio

Sobre las razones para confiar en ella, Graciela Ortiz afirma que sigue siendo una mujer de trabajo que siempre ha cumplido con su compromiso en todas las responsabilidades que se le han conferido.

“Soy una chihuahuense que habla de frente a los chihuahuenses, como acostumbramos, con total franqueza, cuya vida está sujeta al escrutinio de los chihuahuenses para que ellos valoren y para que ellos decidan”, finalizó.