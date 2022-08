No me sumaré a linchamiento contra Murillo Karam: Monreal

El senador de Morena, Ricardo Monreal, llamó a respetar la presunción de inocencia del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y dijo que no se sumará ningún "coro linchamiento" anticipado en contra del priista.

"Lo que sí deseo como abogado y maestro universitario es que no se altere el debido proceso y que tampoco se altere un principio que debemos de cuidar todos: la presunción de inocencia, yo ahí sí soy muy estricto", expresó.

"Porque no estoy de acuerdo y no me voy a sumar a ningún coro de linchamiento anticipado, no voy a ser un juez de acusación y no voy a actuar de manera desmedida frente a estas detenciones que se festinan en varias partes, no".

De gira por La Paz, Baja California, donde dio una conferencia de prensa y se reunió con un grupo de mujeres, dijo que lo que debe haber es justicia.

"Y que no haya impunidad, pero que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso", recalcó.

"El Estado tiene que responsabilizarse de que no quede impune este día negro para los derechos humanos en el mundo, no puede volver a repetirse jamás. Es una tragedia que se convirtió en crimen de Estado".

Monreal destacó que, además de la detención de Murillo Karam, la Fiscalía General de la República obtuvo 83 órdenes de aprehensión por el caso Iguala, entre ellas, las de mandos militares y miembros del crimen organizado.

'No defiendo a Rosario, pero justicia debe ser más expedita'

Sobre la liberación de la ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena subrayó la necesidad de que la justicia sea más expedita, pues la ex funcionaria estuvo presa tres años sin que se le dictara sentencia.

-¿Qué opinión le merece la liberación de Rosario Robles?, se le preguntó.

"Ahh, cabr, esa sí está más... es como la pregunta de los 64 mil pesos, es buena pregunta. Siempre que una persona recobra la libertad a mí me alegra porque, independientemente de la causa, que el juez va resolver, la justicia debe de resolver sobre su inocencia o culpabilidad", dijo.

"Son tres años los que ha estado detenida, en prisión preventiva oficiosa, tres años en los que debieron haber resuelto, el Poder Judicial, si es o no culpable, ese es el tema de fondo: el de la tardanza de nuestra justicia en perjuicio de los ciudadanos, no defiendo a Rosario, pero deseo que la justicia fuera más pronta, más expedita en todos los casos".

Monreal enfatizó que la salida de Robles del penal femenil de Santa Martha Acatitla se debió a que el juez cambió la medida cautelar -a solicitud de la FGR-, no porque se haya dictado sentencia en el caso conocido como "Estafa Maestra".

"En el caso de Rosario Robles es un procedimiento donde se le otorgan medias cautelares, no se resuelve, no hay una sentencia, una resolución firme, para que pueda estar desde su casa vigilada y procesada", añadió.