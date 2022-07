¡No me van a asustar! Responde Alito Moreno desde Ginebra por filtración de audios de Sansores

México.- El líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, respondió ante las nuevas filtraciones de audios que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hizo donde lo involucraban con empresarios, asegurado que no lo van a asustar.

Desde la ciudad de Ginebra, Suiza, Alito Moreno indicó que seguirá luchando por la democracia en México, razón que lo llevó hasta el país europeo para denunciar ante organismos internacionales la presunta persecución política que vive a raíz de los audios que ha filtrado Layda Sansores, mismos que derivaron en un cateo a una de sus propiedades en Campeche.

“¡Ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás! Yo voy a defender la democracia mexicana, porque creo en las instituciones, en los derechos y las libertades”, escribió Alejandro Moreno en su cuenta de Twitter junto al audio de la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leyva tras sus actividades en Ginebra.

Alito agregó que “no me van a intimidar, primero muerto que permitir que se instaure una dictadura en México, vamos a defender al pueblo, yo no me voy de México, yo regreso y los voy a enfrentar de frente”.

El dirigente del PRI aseguró que los audios filtrados por la gobernadora de Campeche, sólo son una campaña de desprestigio, con el fin de deshacer la coalición “Va por México, que incluye a su partido, al PAN y al PRD.

“Lo que puedo decir es que han presentado durante nueve semanas audios falsos, tergiversados. (El audio con José Murat) es editado, falso, es una telenovela. Lo que están haciendo es montar una campaña de desprestigio... si se rompe la coalición, desaparece la oposición, quieren aniquilarnos uno por uno”, mencionó.

Te recomendamos leer:

Por supuesto que es nepotismo: regidora de Morena admite que tiene a su familia en la nómina

AMLO ha combatido más al horario de verano que al narco: Chumel Torres

En medio de escándalo por “persecución política”, llega Alito Moreno a Ginebra, Suiza

Apenas este martes la gobernadora Layda Sansores difundió nuevos audios en donde se escucha la supuesta voz del dirigente del PRI proferir insultos en contra de los empresarios Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México; el fallecido Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal, y a los que encabezan a la empresa Gicsa.