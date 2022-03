"No me vayan a andar buscando ¡eh! yo solito me entrego", aseguró 'El Bronco' en 2021

Nuevo León.- "Tres Fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando ¡eh! yo solito me entrego".

Esas fueron las palabras del ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón en la toma de protesta del Alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas el pasado 30 de septiembre del 2021.

Al tomar la palabra en el evento, "El Bronco" bromeó frente a cientos de personas, entre ellos tres fiscales, sobre la posibilidad de que lo fueran a investigar al concluir su gestión.

"Ríndete Juan Menchaca ¿o no? como dice la canción", dijo, obteniendo risas de la audiencia.

Como si se tratara de una predicción, cinco meses y medio después, Rodríguez Calderón fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron esta tarde en una carretera del sur del Estado.

El ex mandatario es señalado por el presunto desvío de recursos públicos para su fallida campaña a la Presidencia de la República, un caso conocido como las "Broncofirmas".

La investigación se derivó de una denuncia que presentó el ahora Gobernador Samuel García cuando era Senador en 2018.