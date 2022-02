"No me voy a dejar": Ricardo Anaya llama a Lozoya "mentiroso" tras no acudir a su audiencia

México.- El panista Ricardo Anaya arremetió contra Emilio Lozoya tras no acudir a su audiencia en el Reclusorio Norte programada para este 14 de febrero de 2022, ante lo que se limitó a declarar que no se va a "dejar" y el exdirector de Pemex es un "mentiroso" por implicarlo en el caso Odebrecht.

A través de sus redes sociales, Ricardo Anaya publicó un video más tarde de lo habitual, después de que su ausencia en su audiencia ante el juez se volvió noticia nacional y sus abogados explicaron que ni siquiera pudieron contactarlo.

El excandidato presidencial del PAN sólo señaló que sus abogados fueron y la audiencia se suspendió, para luego desviar el tema hacia Lozoya, a quien tildó de "mentiroso" por acusarlo de recibir un presunto soborno millonario como parte del caso Odebrecht.

"Como probablemente saben, hoy se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió. Lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio, por eso está en la cárcel y por eso la Fiscalía ya le pidió al juez una pena de 54 años de cárcel para Lozoya", expuso el rival político de Andrés Manuel López Obrador.

Aseveró que no piensa dejarse ni caer en el "juego" de la Fiscalía General de la República (FGR), hablando durante horas de "la bola de mentiras" de Emilio Lozoya.

"Como lo he dicho, yo no me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años, por ratero y mentiroso", añadió Anaya.

El excandidato presidencial del PAN recordó que este 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad en México, "un día especial" para estar en paz, para luego criticar al gobierno de AMLO por su estrategia contra la inseguridad. "La principal responsabilidad del gobierno es garantizar la paz y la seguridad, algo que lamentablemente el gobierno de López Obrador no está haciendo", acusó.

Ricardo Anaya resaltó que en tres años del sexenio de López Obrador suman 103 mil personas asesinadas, una cifra que convierte a este en "el sexenio más violento en la historia del México moderno".

"Van más de 15 mil policías asesinados, 3 mil mujeres han sido víctimas de feminicidio, la violencia contra los periodistas está imparable", aseveró, además de referirse a hechos recientes como los normalistas que lanzaron un tráiler sin chofer contra la Guardia Nacional en Guerrero, o el pedido de auxilio de la periodista Lourdes Maldonado a AMLO en 2019.

"Vivimos en un México en el que se pueden tomar casetas, bloquear carreteras, vías de tren, dejar narcomantas y muertos en plena plaza pública en una capital estatal sin que pase nada. Porque para los delincuentes hay abrazos, no balazos", criticó el panista.

A manera de conclusión, el político expuso sus propuestas para hacer frente a la crisis de violencia que se vive en México. Se trata de cuatro puntos que se resumen de la siguiente manera:

1. Prevenir los delitos y la violencia con acciones focalizadas que respondan a lógicas locales

2. Terminar con la impunidad y consolidar la reforma al sistema judicial

3. Policías bien pagados y equipados para desmilitarizar el país

4. Invertir suficientes recursos con "honestidad y rendición de cuentas"

Anaya no dijo más sobre la audiencia a la que debía acudir de forma presencial a las 9:00 horas de este lunes, en la cual el juez Marco Antonio Fuerte Tapia declaró injustificada su ausencia y se negó a otorgar nuevos plazos.

El juez autorizó a la Fiscalía General de la República para proceder a su consideración en el caso, con lo que la autoridad podrá solicitar la prisión preventiva justificada para el excandidato presidencial del PAN, lo que se espera que ocurra en los próximos días.