No me voy a dejar rodear por lambiscones y barberos: AMLO en Nayarit

Nayarit.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dejará rodear por "lambiscones y barberos", sino que buscará escuchar directamente al pueblo para "recoger sus sentimientos", durante un evento en Nayarit.

Situado en la plaza principal, a un costado del centro ceremonial de una comunidad indígena de la región, AMLO mencionó que no es tarea sencilla deshacerse de "las malas mañas del pasado", como el aplicar sus programas sociales sólo al saber que él asistiría pronto.

No es fácil quitar las malas mañas, cuando avisan que va a venir el presidente hasta mandan a tapar los baches, ¿no? A entregar rápido el apoyo. ¿Entregaron ayer el apoyo?", preguntó a los asistenes.

Un grupo de mujeres que se encontraban en el público respondió al mandatario que, en efecto, eso fue lo que pasó, ante lo que él sentenció: "Lo entregaron ayer que sabían que yo iba a venir, todas esas mañas se van a acabar".

AMLO durante su evento en Nayarit. Foto: Captura de video.

"Yo no me estoy chupando el dedo, ya se quitó la oficina de espionaje (CISEN), pero yo me informo por medio del pueblo, por eso hablo con todos, saludo y ahí me van diciendo y voy recogiendo los sentimientos del pueblo".

El presidente puntualizó que prescindirá de quienes sólo buscan elogiarlo, pues a él le interesan los testimonios directamente externados por los ciudadanos comunes.