"No me voy a ir", responde Cuauhtémoc Blanco a rivales en Morelos

Morelos.- Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos, respondió a sus adversarios políticos "acá está papá, no les tengo miedo”, al tiempo que aprovechó para arremeter contra el exgobernador Graco Ramírez y el ex titular de Seguridad Pública estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, a quienes ha señalado de nexos con delincuentes.

El pasado lunes 17 de enero, el mandatario estatal acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia contra "narcopolíticos", a quienes señala de estar detrás de la "campaña" en su contra.

En una gira de trabajo por la zona oriente de Morelos, Blanco Bravo aseguró que hay muchos actores políticos que quieren que se vaya, sin embargó, dejó en claro que no va a claudicar a la titularidad del Ejecutivo estatal.

Leer más: Exigen panistas retirar nombramiento a Pedro Salmerón

“Muchos cabrones quieren que me vaya, pero no me voy a ir. Muchos narcopolíticos y la política que le ha hecho daño al estado, quiere que me vaya, pero aquí sigo firme. Que les quede clarito: a mí no me van a apantallar, ni amenazar. Por eso el estado está así en pobreza y en delincuencia organizada”, refirió.

El ex seleccionado nacional aseguró que es debido a los "narcopolíticos" que han gobernado el estado que la entidad federativa se encuentra sumida tanto en pobreza como en delincuencia organizada.

Asimismo, Cuauhtémoc Blanco calificó a los políticos que lo critican de "hambreados", afirmando que lo que quieren es conservar el "hueso", señalando que en las pasadas elecciones de 2021 dichos personajes querían hasta "su mesa". No obstante, enfatizó que a él le quedan todavía tres años como gobernador de Morelos.

“Yo no me enfermo de poder. El poder nunca se me ha subido. Fama tuve, siempre he sido la misma persona, humilde, sencilla, yo no me mareo, pero estos políticos se marean por una maldita silla. Lo único que le pido a la gente que piense para el 2024 las cosas, son los mismos políticos de siempre, de toda la vida que quieren otro huesito”, refirió.

Leer más: Tiene mi absoluta confianza: defiende AMLO a Delfina Gómez por sanción en el TEPJF

Desde principios de 2022, el gobernador de Morelos ha sido blanco de diversos señalamientos luego de que El Sol de México publicara una fotografía donde el mandatario aparece junto a presuntos líderes de cárteles que operan en dicha entidad federativa.