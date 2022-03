No me voy a meter: AMLO evita opinar a favor o en contra de Julio Scherer

México.- AMLO evitó opinar sobre la polémica que gira en torno a Julio Scherer, su ex consejero jurídico, que ahora se encuentra “enemistado” con el fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y la senadora Olga Sánchez Cordero.

En la conferencia Mañanera del 21 de marzo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este conflicto que ha exhibido Julio Scherer a través de un medio de comunicación y que se replicó a nivel nacional.

En su entrevista Julio Scherer asegura que el fiscal Alejandro Gertz solicitó información sobre las transacciones económicas que ha realizado el ex consejero jurídico de AMLO en los últimos 12 años, entre otras situaciones.

Leer más: ¡Sí cumplimos! AMLO se burla de Chumel Torres por críticas contra el AIFA

Al ser cuestionado sobre el tema, pues son tres personas de confianza del presidente López Obrador, este decidió no tomar partido, y aseguró que era normal que hubiera diferencias, por lo que no debería sorprender lo que está ocurriendo.

“Eso tiene que ver con tribunales, con ministerios públicos, con juzgados, y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso”, declaró AMLO, al tratar de decir que no opinará sobre Julio Scherer.

Posteriormente señaló que no opinaría sobre la polémica debido a que se encuentra entregado en tiempo y alma a la transformación de México.

“No podemos evitar que haya diferencias, que haya distintos puntos de vista, que haya confrontación política y que además haya escándalos o sensacionalismo en los medios, no, además la vida es así, la condición humana, no debemos sorprendernos de todo eso”, explicó el presidente López Obrador.

Finalmente, AMLO insistió en que se encontraba ocupado con diversas tareas del Gobierno Federal, por lo que no podía dedicar tiempo a resolver la situación que involucra a Julio Scherer, Alejandro Gertz Manero y Olga Sánchez Cordero.