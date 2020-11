"No mentir, no robar, no traicionar": el juramento que deberán hacer los aliados de Morena

México.- Con motivo del acuerdo de las alianzas logradas en el estado de Nuevo León, el presidente de Morena, Mario Delgado, reiteró que en los vínculos electorales que forme Morena con otros partidos estos deberán, ante todo, tener la firme disposición de sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación.

El pasado fin de semana, el actual dirigente nacional de Morena, se reunió con los militantes de Morena, del Partido del Trabajo (PT), de Nueva Alianza (PANAL) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para acordar las relaciones electorales que en Nuevo León se establecerán para las elecciones del próximo 2021.

En #Morena las alianzas tendrán que impulsar el proyecto de la transformación y respetar nuestros principios. Tod@s l@s candidat@s tendrán que hacer un juramento comprometiéndose a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. pic.twitter.com/qzoDIXDb1c — Mario Delgado (@mario_delgado) November 24, 2020

El día de hoy Mario Delgado subió un video a su cuenta oficial de Twitter en donde, en primer lugar, destacó que el motivo principal de las alianzas electorales será que se acabe de una vez por todas con los gobiernos que solo benefician a un determinado sector de la población mexicana, puesto que, dejó claro que "se tiene que ver al pueblo".

En este sentido, una vez más, como lo ha venido haciendo desde que comenzaron sus giras por el país tras conquistar la presidencia de Morena, Delgado advirtió que el partido del presidente de México solo aceptará a aquellas asociaciones partidarias que sumen en el impulso de la consolidación de la Cuarta Transformación, lo que solo se logrará si se respetan los principios y valores que desde su fundación Morena ha decretado y abanderado con poderoso orgullo.

Por su parte, el funcionario público, les recordó a todos los ahí presentes que la meta de ganar algún cargo político, en este caso, la gubernatura, no es solo ganarla por ganarla sino que debe tener como objetivo empujar e incitar el establecimiento del proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí que, quien resulte vencedor en la próximas elecciones deberá hacer "un juramento de principios", el cual incluye "no mentir, no robar, no traicionar".

Por otro lado, el día de ayer Mario Delgado acusó que en el evento en el que él iba a reunirse a conversar con los militantes de Morena en el estado de Nuevo León intervinieron "operadores del gobierno" del estado, haciendo clara alusión a Jaime Rodríguez "El Bronco" actual gobernador del estado norteño.

Mediante un tweet, el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional denunció que los que orquestaron tal "reventón" de la reunión morenista en Nuevo León, son los conservadores que "quieren seguir saqueando el estado", de ahí que, escribió, tengan miedo de que "el poder que tanto daño le hizo a Nuevo León, sea desplazado por Morena".

Llegando a Monterrey a platicar con la militancia de nuestro partido. ¡Miren quién me vino a recibir! �� pic.twitter.com/I2bS4yKRps — Mario Delgado (@mario_delgado) November 22, 2020

Cabe señalar que, debido a que Mario Delgado subió una foto a su Twitter en donde aparece junto a Tatiana Clouthier dentro de un automóvil y que adjuntó un texto que dice "Llegando a Monterrey a platicar con la militancia de nuestro partido. ¡Miren quién me vino a recibir!", han crecido los rumores, que ya de por sí antes eran muy fuertes, sobre la posible candidatura de la sinaloense de 56 años a la gubernatura del estado de Nuevo León.