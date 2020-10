"No mentiré para obtener mi libertad": Rosario Robles

CDMX.- La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, publicó este lunes una nueva carta en la que asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) la mantiene "como rehén" para que ella colabore acusando a sus excolaboradores, algo que rechazó hacer.

Algunas horas antes de que se celebre una nueva audiencia en su contra, Rosario Robles compartió desde su cuenta de Twitter la misiva en la que relata que el pasado 21 de octubre sus abogados solicitaron el sobreseimiento (suspensión) de la causa penal contra ella.

La exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto denunció la opacidad con que la Fiscalía General de la República ha manejado su caso, indicando que el propio Alejandro Gertz Manero ha llegado a decir que el motivo de su encierro es su negativa a "colaborar".

Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de la que prácticamente me tienen como rehén 'porque no he querido colaborar' para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia", acusó.