"No merece estar dirigido por corruptos": senadora Martha Márquez renuncia al PAN tras 18 años de militancia

"El PAN, por su historia y su congruencia, no merecen estar dirigidos por un grupo de políticos corruptos y con intereses fácticos", lamentó la expanista.

La senadora independiente hizo un llamado a los panistas a no permanecer en silencio más tiempo y alzar la voz contra lo que sucede al interior del partido.

"No estoy de acuerdo en la actuación tibia de la dirigencia que encabeza Marko Cortés. Lamento que los intereses personales priven en la institución que se envuelve históricamente en la bandera del bien común. Hay muchos panistas honorables, personas dignas de representar a Acción Nacional" , leyó en un documento que entregado en la Oficialía Mayor del PAN.

"Como presidente de Acción Nacional, Marko Cortés ha tenido conocimiento de actos de corrupción de un Gobierno (Alcaldía de Aguascalientes) emanado del partido, y tu dirigencia no ha hecho nada para su aclaración, ni mucho menos solucionarlo. (...) PAN no merece estar dirigido por corruptos ", comentó.

Márquez Álvarez lamentó la situación que enfrenta el PAN y expresó que el partido no merece estar "dirigido por corruptos".

La expanista se pronunció contra la "actuación tibia" de la dirigencia de Marko Cortés, a quien acusó de haberse enterado de actos de corrupción y no hacer nada al respecto.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.