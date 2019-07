No merezco este trato: AMLO a manifestantes en SLP

Ciudad Valles.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encaró a un grupo de manifestantes que irrumpió en el hotel donde se disponía descansar en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Fue ayer 19 de julio que se difundió a través de redes sociales un video donde aparece el mandatario interceptado por decenas de huelguistas de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA) a las afueras del hotel donde se hospedaría tras haber realizado un recorrido por los municipios de Cerritos y Río Verde.

Acompañado únicamente de personal de la Ayudantía, el presidente encaró al grupo de manifestantes pidiéndoles que se retiraran del lugar y le permitieran descansar tras un largo día de trabajo, además de calificar dicha acción como una falta de respeto y una "provocación".

No merezco este trato y no voy a permitir que nadie me provoque", expresó.