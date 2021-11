"No nació para ser líder": acusa Vicente Fox a AMLO de culpar y regañar a sus colaboradores

México.- Vicente Fox Quesada, expresidente de México, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) "simple y sencillamente no nació para ser líder e inspirar a sus colaboradores".

Lo anterior luego de que el día de ayer, miércoles 10 de noviembre, el titular del Poder Ejecutivo Federal urgiera a los titulares de la Secretaría de Salud (Ssa) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a ya no poner más excusas y resolver el problema de desabasto de medicamentos.

Fox Quesada utilizó su cuenta de Twitter para recodar que López Obrador siempre afirmó que los jefes del Ejecutivo Federal siempre eran responsables de todo lo que acontecía en la república mexicana.

No obstante, reprochó que, ante la carencia de diferentes medicinas desde hace casi 3 años, el mandatario federal le eché la culpa a sus colaboradores, como lo hizo con Jorge Alcocer Varela y Juan Antonio Ferrer Aguilar el día de ayer desde el estado de Colima.

"Siempre dijo que el presidente es responsable de todo lo que sucede en el país. Ahora culpa y regaña al equipo. Simple y sencillamente NO nació para ser líder e inspirar a los colaboradores. Solo es él y nadie más que él", escribió el panista.

En este sentido, Vicente Fox enfatizó que López Obrador no nació para ser líder, puesto que, acusó, "solo es él y nadie más que él".

Urge AMLO a titulares de la Ssa e Insabi a acabar con desabasto de medicamentos

El 10 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a los titulares de la Ssa e Insabi a que, sin poner ningún tipo de excusa, acaben con la problemática del desabasto de medicinas.

“Ya tenemos que acabar de resolver el problema de desabasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer y el doctor Alcocer, no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos, si no hay medicamentos para atender a enfermos”, sentenció.

Manifestó que hasta que no se resuelva la falta de insumos médicos en los hospitales públicos de la república mexicana, ningún funcionario de su gobierno puede dormir tranquilo

Recordó que fue precisamente a fin de conseguir todos los medicamentos necesarios para atender a los enfermos que se decidió abrir la posibilidad para que se accediera a otras farmacéuticas fuera de México.

"Ya no hay excusa, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, empresas intermediarias, distribuidoras, vinculadas a políticos corruptos”, refirió.