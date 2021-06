¡No, no, no! Asegura Arturo Herrera que AMLO no será su jefe en Banxico

México.- Tras que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que Arturo Herrera dejaría la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ser propuesto como próximo gobernador del Banco de México (Banxico), el funcionario aseguró que una vez que asuma este nuevo cargo, de llegar a ratificarse por la Cámara Alta del Congreso de la Unión, de ninguna manera se sujetará a las ordenes presidenciales.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para W Radio, el funcionario de la Cuarta Transformación manifestó su entusiasmo por tener la oportunidad de encabezar el Banco Central del país, lo que calificó como un "nuevo reto".

A pregunta expresa sobre si, en caso de ser ratificado por los legisladores del Senado, sería él su propio jefe o si, por el contrario, lo seguiría siendo el presidente López Obrador como en Hacienda, Herrera Gutiérrez dejó en claro con tres enfáticos "no" que eso no sucedería.

En este sentido, expuso que desde el pasado 2018, cuando fue nombrado como subsecretario de la SHCP, él ha venido siendo insistente en que uno de los factores fundamentales para la estabilidad económica y financiera de México es la "autonomía y el respeto irrestricto" a Banxico.

Asimismo, señaló que es falso aquellos quienes critican que en su servicio público se ha desempeñado bajo las órdenes del titular del Poder Ejecutivo y que, por ello, proponerlo como próximo gobernador del Banco Central es ponerlo al "servicio del presidente".

Para ilustrarlo, puso como ejemplo los casos de Guillermo Ortiz y Agustín Carstens, quienes pasaron de secretarios de Estado a titulares de Banxico, aclarando que él, al ser secretario de Hacienda, integra la junta de gobierno.

Además, sostuvo que el mismo jefe del Ejecutivo es consciente de la importancia que tiene defender la autonomía del Banco de México, por lo que especuló que pudo eso haber sido uno de los motivos por los que decidiera proponerlo.

Expuso que la razón por la que el mandatario federal se adelantó a informar sobre su propuesta para reemplazar al actual gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, fue porque tras que López Obrador diera a conocer que no reelegiría a Díaz de León se generó un panorama de intranquilidad en los mercados.

Al cuestionarle sobre si se atreverá a decirlo que no al jefe del Ejecutivo, Arturo Herrera, sostuvo que, desde su particular punto de vista, el gobernador de Banxico y la figura presidencial dialoguen mucho, justo por la autonomía, por lo que aseguró que no habrá necesidad de decirle sí o no.

Por último, dio a conocer que le tomará alrededor de un mes separarse de la Secretaría de Hacienda, puesto que aún tiene cosas importantes que concluir en la misma, así como reuniones a nivel internacional.

