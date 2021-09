¡No nos avergonzamos de nada! AMLO deja las puertas abiertas por sí líder de VOX quiere regresar a México

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró abiertamente que el país tiene las puertas abiertas para recibir facistas, clasistas, racistas y al dirigente de VOX, Santiago Abascal Conde.

"Otro logro importante del gobierno, que a veces se olvidan cosas, es que no hemos aplicado el 33, el artículo 33 de la Constitución, no hemos expulsado a ningún extranjero, por intervenir en asuntos que tienen que ver con los mexicanos y lo celebro porque antes, sí se aplicaba el 33", reveló AMLO sobre su política de tolerancia a opositores que no son del país.

Además, reveló como durante los gobiernos que encabezaron Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, se aplicó dicho artículo y se expulsó del país a músicos. Aunque no conforme con la breve revelación, dio a conocer que en los próximos días daría a conocer quienes han sido las personas expulsadas de México durante sexenios anteriores.

"Nosotros nunca vamos a aplicar el 33, es un compromiso, no lo hemos aplicado y no se va a aplicar el artículo 33, por lo que corresponde a nuestras facultades, no vamos a aplicar el 33 y si hay alguien vetado, que no pueda venir a México, vamos a levantar esos vetos", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Esto también lo digo para que si el señor de VOX, Abascal, quiere venir de nuevo, lo puede hacer, están abiertas las puertas de nuestro país, siempre son bienvenidos todos los extranjeros, aunque sean opositore, no tenemos nada de que avergonzarnos, este es un gobierno democrático y transparente, además se garantizan todas las libertadades", dijo AMLO sobre la reciente visita que causó polémica, incluso entre propios opositores.

"Todos pueden venir, todos, los opositores, los representantes de la monarquía, la derecha, autoritarismo, clasista, racistas, profacistas, no hay problema de nada, somos libres, en el país están garantizadas las libertades", finalizó AMLO el tema.