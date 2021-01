No nos oponemos a que gobiernos estatales adquieran la vacuna contra el Covid-19: AMLO

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que no está en contra de que los gobierno locales o estatales adquieran la vacuna contra el Covid-19, sin embargo, reveló que no conoce a alguna farmacéutica que esté negociando con gobiernos que no sean federales.

Durante la conferencia matutina de este martes, López Obrador fue cuestionado ante las declaraciones de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, sobre que el gobierno estatal realizaría la compra de las vacunas contra el Covid-19.

Pues en México, el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha asumido la responsabilidad de adquirir la vacuna contra el Covid-19 para toda la población.

Por ello, ha realizado negociaciones por más de seis meses con farmacéuticas con presencia internacional para que fuera contemplado como uno de los primeros países para adquirir las vacunas contra el coronavirus.

Meta que ha logrado cumplir, debido a que en Latinoamérica es el país con más vacunas contra el Covid-19 aplicadas.

Además, también se ha dado a conocer cuales serán los grupos prioritarios para la vacunación contra el Covid-19 en el país. Sobre lo cual se ha detallado que el primero será el personal de salud que atiende a pacientes con dicha enfermedad, luego a adultos mayores de 60 años de edad, posteriormente a personas con enfermedades crónicas, para luego seguir con los maestros.

Tras vacunar a estos grupos prioritarios en todo el país, se procederá a vacunar al resto de la población, por grupos de edades.

Este plan de vacunación ha traído múltiples críticas por parte de gobierno locales y estatales, además de políticos de oposición al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Esto y otros intereses electorales (según AMLO), ha provocado que múltiples gobernadores estatales critiquen fuertemente el plan de vacunación y hagan declaraciones donde indican que se harán cargo de comprar la vacuna contra el Covid-19.

Es decir, tendríamos a dos gobiernos de distintos niveles comprometiéndose con la compra de la vacuna contra el Covid-19 para la población del país.

Ante ello, el presidente de México indicó que no tenía problemas en que gobierno estatales buscaran adquirir la vacuna contra el coronavirus, sin embargo, adelantó que no ha sabido de alguna farmacéutica que negocie con gobierno que no sean federales.

"Nosotros no tenemos información la verdad de que ninguna farmacéutica esté llevando a cabo acuerdos de este tipo con Gobiernos locales" declaró durante la conferencia de hoy.

Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en que no se oponía a la compra del medicamento por parte de gobiernos locales, tampoco de empresas privadas en el país.

"Pero, no nos oponemos para que no se vaya a malinterpretar. Es lo mismo que se dijo acerca de que si empresas podían comercializar la vacuna y dijimos sí

Directamente, comentó a la población del estado de Sonora que las vacunas contra el Covid-19 que ya se han estado adquiriendo van a llegar a todo el territorio mexicano.

"Lo que les puedo comentar a los habitantes de Sonora es que a todos les va a llegar la vacuna, como la van a tener en Yucatán, en Chihuahua, en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Coahuila, igual"

Por otra parte, explicó que si los gobiernos locales buscan adquirir la vacuna contra el Covid-19, deben realizar una solicitud ante Cofepris, donde también ya muestren el contrato con la farmacéutica.

"Pues se está abierto a eso, sí lo pueden hacer los Gobiernos estatales. La única posibilidad que hay es que presenten a Cofepris el único requisito o el trámite, que presenten a Cofepris la solicitud y que anexen el contrato del número de vacunas adquiridas con la entrega que va a ser en este caso Pfizer"

Añadió que su gobierno ha etiquetado cerca de 32 mil millones de pesos para la compra de vacunas contra el Covid-19 para todos los mexicanos.

"Nosotros la vacuna de Pfizer llevamos meses tratando con los responsables de la farmacéutica. Llevamos sin exagerar seis meses, es más, otorgando anticipos, ya hemos entregado 7 mil millones de pesos, tenemos disponibles 25 mil millones, porque son contratos (...) No es tan fácil. Nosotros somos de los primeros en el mundo en contar con la vacuna, porque nos adelantamos" informó AMLO. (Sembrando Vida cuesta a México casi lo mismo que las vacunas contra el Covid-19)