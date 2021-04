"No nos vamos a dejar amedrentar"; afirma Lorenzo Córdova a amenazas de Félix Salgado

Ciudad de México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova respondió las amenazas de Salgado Macedonio y aseguró que no se dejarán amedrentar y condeno los actos que refirió no son propios de un proceso democrático.

Así lo mencionó Córdova en entrevista radiofónica con W Radio: "Sencillamente digo una cosa al INE a pesar de las campañas de amedrentamiento, estos consejeros y consejeras no nos vamos a dejar amedrentar, somos un árbitro que tiene una función constitucional y hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante su participación del programa de radio, Así las cosas, agregó que el INE no se enfrentará en disputas que lo coloquen como el enemigo de los actores políticos, ya que recordó es un instituto que aplica la ley.

Leer más: El TEPJF votará proyecto a favor del INE para evitar la sobrerrepresentación en Cámara de Diputados

El pronunciamiento de Córdova fue realizado luego de que el aspirante a la gubernatura del Guerrero, Félix Salgado Macedonio arremetió contra el INE y sus consejeros al decir que los iría a buscar a sus casas por haber "mandado al diablo la democracia".

"Los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive?.. ¿Si les gustaría saber cómo es su casita? de lámina, que gotea cuando llueve", dijo al frente de las instalaciones del INE.

Salgado advirtió que no permitirá que el INE le quite la oportunidad de contender por la gubernatura de Guerrero: "No vamos admitir un atropello, que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar, tenemos el respaldo del pueblo".