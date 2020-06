No nos vamos a dejar intimidar, tampoco declararemos la guerra: AMLO

Ciudad de México.- Este sábado el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no le declararán la guerra a nadie, pero que no habrá ningún acuerdo con el crimen organizado.

Esto en referencia al atentado que sufrió la mañana de ayer viernes el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Que quede claro: nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada", sostuvo.

Lo anterior fue mencionado en un mensaje en video, el cual AMLO publicó en sus redes sociales. "Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, ojalá y esto se entienda", dijo.

Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos para salir adelante. No perdamos la fe, venceremos. pic.twitter.com/3ND373S64D — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2020

CJNG y el presunto feroz ataque contra Harfuch

Horas después de que se diera a conocer el atentado contra Omar García Harfuch, el propio funcionario capitalino acuso y señaló directamente como autores del atentado que recibió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de Twitter el titular de la SSC-CDMX escribió que él y su cuerpo de seguridad fueron "cobardemente atacados por miembros del CJNG".

Sin embargo y para poner fin a los dichos que esta declaración pudo haber dejado el Secretario Federal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo dijo que las investigaciones por parte de la Fiscalía General dictarán quién o quienes atentaron contra el funcionario perteneciente al gabinete de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Graban a los sicarios que intentaron matar a Harfuch en CDMX VIDEO

Detenciones de Omar García por las que el narco quiere matarlo

Claudia Sheinbaum visita a Omar García Harfuch tras atentado