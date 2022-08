No nos vamos a ir de aquí hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros: CNPC

No nos vamos a ir de aquí hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros de la mina de Pinabete, afirmó este jueves la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien aseguró que jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso.

Vía remota desde el sitio del derrumbe, la funcionaria señaló en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que llevan en la mina de Sabinas, Coahuila, 183 horas de trabajo ininterrumpido.

Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para lograr sacar a nuestros mineros que se encuentran en la mina de Pinabete y esperamos que sea hoy, subrayó la coordinadora de Protección Civil.

Expuso que los niveles de agua en la mina son óptimos y se espera que en el Pozo 2 podrán entrar los rescatistas este día.

Laura Velázquez sostuvo que no se han suspendido labores, se opera las 24 horas del día, y el trabajo pueden testificarlo los familiares de los mineros atrapados.

Ante López Obrador, la funcionaria refirió que el trabajo está muy bien coordinado, hay dos reuniones para analizar estrategias, bombeo y acciones de búsqueda y rescate.

Aseguró que la empresa minera Mimosa mantiene informado al equipo de los niveles de agua y también se monitorean los niveles de explosividad en la mina.

Te recomendamos leer:

No nos vamos a ir de aquí hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros de la mina de Pinabete, jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso, manifestó Velázquez.

Destacó que la tarde del miércoles, a las 17:56 horas se efectuó la inmersión de un equipo de buceo de la Secretaría de la Defensa Nacional en el pozo número 4.

AMLO critica a medios

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó a un medio de comunicación que aseguró, de "muy mala fe" que los trabajos de rescate se habían detenido.

Señaló que se estableció un campamento y han estado trabajando de manera coordinada, día y noche, sin parar.