¡No nos van a doblegar! Superamos el desabasto de gasolina y podremos con el del gas: AMLO

México.- Luego de que entrara en vigor el precio máximo al Gas LP en México, gaseros de la Ciudad de México, del Valle de México y de Pachuca, Hidalgo iniciaron un paro laboral este 03 de agosto en dichas regiones del país.

Ante ello, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se doblegaría por el paro que anunció dicho gremio, y recordó que así como se superó el desabasto de gasolina, se superará el desabasto de Gas LP.

En la conferencia Mañanera de este 04 de agosto, transmitida desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, el presidente de la República Mexicana aseveró que no se doblegaría ante el paro que encabezan los gaseros en el país.

Incluso afirmó que se encuentra realizando tres acciones para afrontar el paro y el desabasto que esto podrá generar; la primera es garantizar el abasto de Gas LP en la Ciudad de México, Valle de México y Pachuca, Hidalgo, donde se realiza el paro; en segundo lugar, se está analizando denunciar a los comisionistas y distribuidores de Gas LP por negar un servicio fundamental; y en tercero ofrecer seguridad, por parte de la Guardia Nacional, a quien sí desee vender y distribuir el gas.

Tras ello, AMLO afirmó que su gobierno no se doblegaría ante el paro que realizan los gaseros en el centro del país.

Pues reprochó además que en la primera semana en que esto se llevó a cabo, imposición del precio máximo del gas, los distribuidores y comisionistas del Gas LP decidieran realizar un paro.

"Ya se les explicó, es una medida que se tomó de emergencia, es transitoria hasta establecer un equilibrio en los precios, porque se fueron muy arriba y están afectando a la economía popular", declaró AMLO.

Aunque reconoció que no se trata de todos los distribuidores o comisionistas, sí dijo que no sería suficiente para doblegarlo.

Es una medida que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente.

"Entonces se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente, entonces a la primera, no todos, sino algunos, responden con estas protestas, a la primera, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado, pues no, no, ya pasamos la experiencia del huachicol y la gente nos ayudó a enfrentar el huachicol" finalizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.