"No nos van a poner contra la pared": AMLO firma iniciativa de reforma a Ley Minera para nacionalizar litio

México.- El presidente AMLO anunció que ya firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio de México, a fin de enviarla a la Cámara de Diputados en caso de que la reforma eléctrica no obtenga la mayoría de votos de legisladores.

En La Mañanera del miércoles 13 de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que esa misma mañana firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera, reiterando su advertencia de presentarla en caso de que su reforma eléctrica no obtenga las dos terceras partes de votos, pues la nueva iniciativa no requiere dicho respaldo.

"Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, coyotes, los intereses extranjeros; si hay traición de los legisladores ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera que no requiere dos terceras partes", adelantó AMLO sobre la reforma minera.

Leer más: En negociación política para la reforma eléctrica

Con esta iniciativa, el mandatario busca "proteger" el litio de México al considerarlo como un mineral estratégico, propiedad de la nación, pues sostiene que corporaciones y gobiernos extranjeros lo "ambicionan", y "no lo van a tener".

"No nos van a poner contra la pared", advirtió el presidente López Obrador a los legisladores de la oposición, quienes han asegurado que votarán en contra de la reforma eléctrica el próximo domingo 17 de abril.

Para aprobar la reforma eléctrica se necesitan las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes en el Pleno de la Cámara, por lo que a Morena le faltan todavía 57 votos para lograrlo. No así con la reforma a la Ley Minera, que al no ser constitucional no precisa de mayoría calificada.

Leer más: Reforma a la Ley Minera sobre el litio violaría compromiso de México con T-MEC

AMLO incluso ha llamado a los diputados del PRI, PAN y PRD a "rebelarse" y votar a favor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LEI), pues de lo contrario advierte que pasarían a la historia como "traidores a la patria".

"Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar, y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista", dijo AMLO a los diputados de la oposición.