No oír a AMLO sería traición, advierte Mario Delgado 

Cd. de México, México.-Si los aspirantes a dirigir Morena no se apegan a la "recomendación" del Presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una encuesta para garantizar un proceso democrático, estarían cometiendo una "traición histórica", advirtió Mario Delgado, coordinador de los diputados federales morenistas.



"Andrés Manuel López Obrador siempre nos enseñó a confiar en la gente, siempre nos dijo que la democracia es el Gobierno del pueblo y para el pueblo", dijo en un evento donde fue arropado por legisladores federales, locales y Alcaldes.

"Esa convicción es la que lo ha llevado a recomendar que la dirigencia del partido la decida la gente, porque Morena no es de nadie, Morena es del pueblo. Por eso pedimos, otra vez, a los dirigentes del partido que se escuche al Presidente y su recomendación, y que la dirigencia se decida a través de tres encuestas."Dejemos que la gente decida. Nadie, en estos momentos, se puede dejar llevar por el canto de las sirenas, porque nadie conoce mejor al movimiento que nuestro Presidente y nadie tiene más autoridad moral que él".

En el proceso para renovar la dirigencia de #Morena pedimos :

Transparencia y democracia

Un padrón sin simulación

Que no se excluya a nadie

Debates públicos

Atender la recomendación del Presidente de usar la encuesta

Conducirse con responsabilidad

Que cuidemos a Morena pic.twitter.com/mKonjpf7D9 — Mario Delgado (@mario_delgado) October 10, 2019



Delgado señaló que, a tono con el Gobierno federal, debe prevalecer la democracia interna en Morena.



"Hoy todo nuestro País lo escucha (al Presidente López Obrador), por eso nosotros no debemos dejar de escucharlo ni de seguir su ejemplo, porque sería una traición histórica para el movimiento. Si su lucha siempre ha sido por tener una auténtica democracia, en nuestra vida interna debe prevalecer la democracia", indicó.



"Hoy queremos hacer un llamado a todos los órganos de dirección de nuestro partido, de manera respetuosa, pero firme también, a que el proceso interno se siga con principios y prácticas democráticas, sin simulación, sin corrupción y sin politiquerías".



El legislador federal cuestionó que, mientras el Gobierno federal transparentará el Censo del Bienestar, el padrón de militantes de Morena no es público.



Subrayó que la finalidad del partido no debe ser ganar elecciones sino seguir organizando a la sociedad.