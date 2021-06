No pasa nada: AMLO minimiza ataques de Krauze y Aguilar Camín

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador minimizó, casi a una burla, los ataques que lanzan el historiador Enrique Krauze y el periodista Héctor Aguilar Camín.

En la conferencia Mañanera de este 02 de junio, AMLO señaló que los ataques y comentarios que realizaban estos dos intelectuales, opositores a su gobierno, no le hacían daño y que actualmente se encontraban activos por la cercanía con las elecciones.

En México estamos a cuatro días de que ocurran unas de las elecciones más grandes de la historia, y luego de que en 2018, Morena, partido fundado por el presidente de México, consiguiera mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, los opositores buscan retomar sus puestos.

Andrés Manuel López Obrador ha llamado bloque opositor a los partidos políticos -principalmente el PRI, PAN y PRD-, políticos e intelectuales que se han posicionado en contra del proyecto de transformación que implementa en el gobierno de la República.

AMLO ha descrito a este grupo opositor como uno que busca reinstaurar el sistema político que imperaba antes de su llegada al poder, en ese sentido, los señala que de estar en contra de él, del Gobierno Federal y de Morena.

Enrique Krauze. Foto: Cuartoscuro

Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín son intelectuales, que según AMLO, pertenecen al grupo opositor.

"Sí Aguilar dice que estoy tonto o Krauze me inventa frases, un acto de deshonestidad intelectual o Saíd dice que yo no sé que no sé, no pasa nada", declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina el presidente de México no solo minimizó a sus opositores intelectuales, sino que también a medios de comunicación internacionales que han publicado noticias en contra de él.

Héctor Aguilar Camín. Foto: Cuartoscuro

"Que la revista inglesa, que el New York Times, no pasa nada", afirmó AMLO en clara respuesta a Le Monde y a The Economist.

No obstante, el presidente mexicano reconoció que los ataques pueden calentarlo de vez en cuando, a pesar de que sabe que solo buscan ser polémicos, pues "eso es parte de la política y de la democracia, de la pluralidad".

Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ataques que reciben de sus opositores políticos e intelectuales, entre ellos Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, disminuirán luego de que pasen las elecciones.