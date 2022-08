"No pasa nada": Loret y Brozo se burlan de AMLO por minimizar violencia en México

México.- Con autos incendiados y baleados como escenario, Carlos Loret de Mola y Brozo se burlaron de la respuesta de AMLO ante los recientes hechos violentos en varios estados de México, pues el presidente insiste en que "no pasa nada" y "esto es normal".

En el episodio 52 de su programa "Brozo y Loret" en Latinus, el periodista y el comediante repitieron a modo de burla las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante los narcobloqueos, quema de autos y comercios registrados en Colima, Jalisco, Guanajuato y Baja California, e incluso ataques contra civiles, como ocurrió en Chihuahua.

"Si el Ejército es 'pueblo uniformado', el narco nomás es 'pueblo armado'", dijo Loret de Mola entre risas. "Abrazos, no balazos. No pasa nada", "todo está bien, todo está tranquilo", "esto es normal, pasa en cualquier lugar", insistieron él y Brozo repitiendo las respuestas de AMLO.

El payaso interpretado por Víctor Trujillo dijo, parafraseando al presidente, que "la gente está feliz, feliz, feliz", y la difusión de los hechos violentos en la prensa son "propaganda de la derecha".

Por su parte, el periodista opinó que lo que está en disputa en las elecciones de 2024 es "la plaza de la presidencia de la República", pues AMLO quiere dejar a sus sucesores en el poder, insinuando un vínculo entre los hechos violentos y la sucesión presidencial.

Loret de Mola también criticó a López Obrador por minimizar lo que a todas luces pueden considerarse actos terroristas, como lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sujetos armados atacaron directamente a personas inocentes en calles y comercios, una jornada negra que dejó 11 muertos.

Y es que en lugar de condenar los ataques y lanzar un mensaje contra los grupos criminales, el presidente de México se limitó a desear que no lo vuelvan a hacer.

Te recomendamos leer:

"Sabemos que el presidente tiene cara, pero ya cuando tienes estas escenas por todo el país y te dice que vamos bien, cuando hay actos terroristas en Chihuahua... no es que hayan matado civiles en un fuego cruzado, los narcos fueron a atacar objetivos civiles, a matar personas que nomás estaban ahí... y sale el presidente y dice: 'no, bueno, ojalá no lo vuelvan a hacer'. Ese es el presidente del país", aseveró el periodista.

"¿Será que nomás nosotros estamos viendo el tamaño del desastre? ¿Que en Palacio no sepan o se hacen? ¿No le informan o sí le informan y hace como que no está pasando?", cuestionó Loret de Mola.