No pasarán reformas de AMLO si no se logran acuerdos en el PEF 2022, advierte Va por México

México.- Las bancadas del PRI, PAN y PRD de la Cámara de Diputados advirtieron a la Cuarta Transformación que si no hay diálogo y acuerdos sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, tampoco los habrá para las reformas constitucionales que le interesan al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta semana, la Cámara Baja del Congreso de la Unión dio inicio a la discusión del Presupuesto del próximo año, siendo aprobado en lo general el dictamen de la Comisión de Presupuesto, presidida por el partido Morena, que recortó más de 8 mil millones de pesos a órganos y poderes autónomos.

En conferencia de prensa conjunta, los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira; del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Cházaro, reprocharon el modo de actuar de la alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo anterior pues los diputados morenistas, petistas y del Verde han ido desechando cada una de las casi dos mil reservas presentadas por Va Por México, como lo hicieron en su momento con su Proyecto de Presupuesto Alternativo mediante el que buscaban quitarle el 50% de presupuesto a las obras insignes de López Obrador.

“Y les decimos otra cosa: somos buenos entendedores y entendemos que, si no hay diálogo, no hay negociación, no hay convencimiento en este presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen”, señaló Cházaro.

Los líderes parlamentarios de oposición adelantaron que no se eliminarán ni una de las mil 643 reservas que quedan por desahogar y que debatirán el PEF 2022 los días que se requiera hacerlo.

Por su parte, Rubén Moreira acusó al dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, de ser el responsable de "estallar los acuerdos" a los que se debe llegar en el Poder Legislativo.

No obstante, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aseguró que los partidos de oposición continuarán haciendo ver la importancia de eliminar la polarización en la que se encuentra México en estos momentos bajo el régimen obradorista.