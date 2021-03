“No perderé el tiempo en descalificar a otros partidos o alianzas”: Ernesto Gándara

Sonora.- Tras afirmar que nueve de cada diez electores en el país no militan en ningún partido, el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Sonora, Ernesto Gándara aseguró que lo importante en esta contienda es presentar opciones ciudadanas y por ello decidió renunciar a su militancia priista y a sus derechos políticos antes de encabezar este proyecto en la coalición Va por Sonora.

“Lo importante es presentar opciones ciudadanas, no descalificar unos partidos a otros. Eso me da la impresión de que el ciudadano ya lo tiene muy claro, y a lo mejor por estrategia de unos a otros, se descalifican, yo no perderé mucho el tiempo en descalificar a otros partidos u otras alianzas, bienvenidos, que se den, se presenten las propuestas y que los ciudadanos y las ciudadanas sean los que tengan la última palabra”, añadió en entrevista para Debate.

Niega Ernesto Gándara simulación

Ante las críticas de quienes calificaron su renuncia a la militancia priista como una simulación, el exalcalde de Hermosillo Ernesto Gándara Camou sostuvo que “simulación es cuando haces una cosa diferente a lo que realmente quieres mandar”, pero asegura que él fue muy claro en su mensaje.

“Yo no rompí con el PRI, yo tomé la decisión de renunciar a mis derechos de militante, quedándome en el PRI como simpatizante, pero abriéndome a encabezar una alianza ciudadana en donde están tres partidos: PRI, PAN, PRD, y obviamente abrirme, abrirnos todos en conjunto, en un gran equipo, a las causas y desde luego a la participación de la ciudadanía en el partido” explicó Ernesto Gándara Camou.

Insistió, para quienes han intentado descalificar esta alianza, que no se trata solo de un asunto de partidos y que en ningún momento ha simulado pelearse con el Revolucionario Institucional

“Yo he sido claro, ahí está mi carta de renuncia, ahí está mi exposición, ahí han estado todas mis entrevistas, jamás tuve una ruptura y mucho menos con la militancia de un partido en el que yo he participado con mucho orgullo y sigo adelante como simpatizante, no voy a ningún partido, no voy a andar de chapulín de un partido a otro, de ninguna manera, no creo participar en otro partido en el resto de mi vida, pero sí participar en un movimiento como sería esta alianza”, dijo para debate.com.mx.

Sobre si ha pensado en formalizar nuevamente su militancia priista más adelante, el candidato de la coalición Va por Sonora asegura que no en este momento.

“Mi posición es ser simpatizante del PRI, sí, eso lo he dicho, pero a lo que realmente renuncié es a mis derechos, no tendría acceso a las tomas de decisiones al interior del partido. Yo fui consejero municipal, estatal y nacional, y en este sentido yo ya prácticamente concluí mi participación, lo que hice, y no participaré en ninguna decisión interna del PRI, pero tampoco de ningún otro partido”.