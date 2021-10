“No permitamos que sigan perjudicando a ganaderos, agricultores y pescadores”: Mario Zamora

Sinaloa.- En marco de la discusión de la Miscelánea Fiscal para 2022, que entre sus nuevas disposiciones crea un Régimen Simplificado de Confianza, el cual sustituye al Régimen de Incorporación Fiscal y amplía el límite de ingresos de 2 a 3.5 millones de pesos, para las personas físicas con actividades empresariales que opten por tributar en este nuevo régimen, pero representa un riesgo para los pequeños productores del sector primario; el Senador mochitense expresó que si bien no se crean impuestos nuevos, si se crean cajones para exprimir al contribuyente, por lo que cuestionó la intención de trasladar la ineficiencia de la administración de los recursos públicos al bolsillo de los ciudadanos.

Mario Zamora manifestó que, en todos los paquetes fiscales de esta administración, se ha castigado a quienes se dedican a las Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras y Silvícolas (AGAPES), con menos apoyos y ahora con una ampliación de gravámenes y obligaciones fiscales que lejos de estimular la productividad del campo, la desincentiva. Ante los claroscuros del paquete fiscal; dijo haber enviado a la titular del SAT, Raquel Buenrostro, desde el pasado 30 de septiembre, una serie de preguntas para aclarar algunas dudas, pero a la fecha no ha recibido respuesta.

El legislador sinaloense explicó las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), se desaparece el régimen tributario de las AGAPES y se obliga a los productores a tributar como personas físicas con actividad empresarial y en ciertos casos en el Régimen de Confianza, cuando no rebasen los 3.5 millones de ingresos; así como, aquellos que no excedan en sus ingresos de 900 mil pesos estarán exentos de pagar ISR, que en comparación con la ley vigente, significa 400 mil pesos menos de lo que está permitido.

Por lo que el Senador, argumentó que una de las consecuencias es que quienes antes no pagaban impuestos, hoy lo harán sobre sus ingresos y no sobre sus utilidades; así como, varios de los productores no tienen la capacidad administrativa, tecnológica o conocimiento en la materia para cumplir con las obligaciones fiscales impuestas.

Ante ello, presentó una reserva relacionada con los artículos 74 y 113 de la LISR, a fin de que se reestablezca el régimen fiscal vigente de las AGAPES y establecer como opcional para los productores el incorporarse al Régimen Simplificado de Confianza.

Por otro lado, expuso el gran impacto que han tenido quienes se dedican de manera profesional al deporte y a la cultura, derivado de la pandemia; ya que, ante las medidas de confinamiento, los centros de entrenamiento y establecimientos dejaron de operar; lo que ocasionó que deportistas pagaran espacios privados para entrenar y poder cumplir con sus compromisos, mientras que muchos artistas dejaron de laborar por meses, algunos fueron despedidos o se les disminuyó el sueldo.

Por lo anterior, el Senador Mario Zamora presentó una reserva para establecer un estímulo fiscal, que les permita deducir hasta el 50% de la tasa del ISR. Lamentablemente, el bloque mayoritario del Senado no admitió la propuesta; por lo que el Senador reafirmó su compromiso para presentar otros instrumentos legislativos que beneficien al campo y a otros sectores.