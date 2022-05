No permitiremos que AMLO convierta a México en una dictadura: PRD

Ciudad de México.- Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) conmemoró en un acto público los 33 años de existencia de la organización. Afirmó que el partido que encabeza es de “izquierda socialdemócrata” y que de ninguna manera permitirá a AMLO “acabar con las libertades políticas” conquistadas por los mexicanos que conviertan al país en una dictadura.

La cita fue en el Monumento a la Revolución donde se reunieron perredistas de las alcaldías donde actualmente gobierna el partido, Tlalpan y Coyoacán, así como alcaldes de municipios del Estado de México. Los participantes mostraron un amplio rechazo a la administración de AMLO quien fuese dirigente del partido entre 1996 y 1999. Diez años antes de fundar el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El dirigente nacional lamentó el hecho de que el PRD haya dado “su cuota de muertos para desterrar el autoritarismo” y observa con “preocupación, tristeza y coraje que hoy esté de regreso con este gobierno de esa falsa cuarta transformación”.

Leer más: AMLO ha vivido de financiamiento ilegal: Loret de Mola

“Quieren que el México democrático que conquistamos a base de luchas se convierta en una dictadura, pero desde aquí decimos: López Obrador, no te lo vamos a permitir; no vas a acabar con las libertades políticas, con los derechos y mucho menos vas a acabar con el PRD. No te tenemos miedo, Andrés Manuel”, expresó.

El partido replicó el mensaje vía redes sociales donde aseguran “decían que el PRD estaba muerto, pero estamos más vivos que nunca”.

“En el 2024 les vamos a ganar con una amplia alianza de partidos y de la sociedad civil. Los vamos a sacar de la Presidencia y de la Jefatura de Gobierno, porque así lo demanda la ciudadanía”, aseguró Zambrano.

Leer más: AMLO piensa con los pies, por eso construyó el AIFA: Lilly Téllez