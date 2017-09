"No permitiremos que se lucre con la tragedia": Murat

Oaxaca.- En un recorrido por las zonas de desastre, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, hicieron un llamado a no lucrar con la tragedia y reiteraron que las Fuerzas Armadas son la única vía oficial para levantar el censo de viviendas dañadas y entregar los víveres a los más de 800 mil damnificados que dejó el sismo de 8.2 grados el pasado jueves.

“Quiero ser muy claro, no voy a permitir como gobernador que se lucre con la tragedia, no hay partidos políticos, no hay religión, somos istmeños, somos una familia”, dijo.