No pienso solapar porquerías; senadora de Baja California renuncia a Morena

México.- Alejandra del Carmen León, senadora de Baja California por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció su renuncia a la militancia del partido creado por Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no solapará las “porquerías” que se hacen en el partido.

A través de sus redes sociales, la senadora Alejandra del Carmen León anunció su renuncia a Morena, indicando que su salida del partido no era para formar parte de otra organización, tal como se podría especular.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Alejandra del Carmen León indicó que refrendando su compromiso con el pueblo, sería una senadora para el pueblo, sin embargo indicó que seguirá en el grupo parlamentario del Senado del Partido del Trabajo (PT), siendo parte aún de la izquierda y apoyando las iniciativas del presidente Andrés Manuel.

Leer más: El gobierno de AMLO ha sido un espectáculo de mentiras y montajes: Ricardo Anaya por rifa, vacunas y Lozoya

“Como SENADORA DEL PUEBLO he tomado una decisión, en los próximos días presentare mi renuncia formal a MORENA, NO ME VOY A NINGÚN OTRO PARTIDO. Seguiré siendo la SENADORA DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO, seguiré en el mismo grupo parlamentario del PT en el SENADO DE LA REPUBLICA, y apoyando las iniciativas de nuestro presidente AMLO que sean en beneficio del pueblo de Mexico”, escribió la senadora en Facebook.

En la misma publicación que anunciaba su renuncia, la senadora León indicó que no formará parte de las acciones que está llevando a cabo Morena en México, deslindándose de las mentiras y engaños que han hecho a la ciudadanía.

Senadora León/Facebook

"No pienso solapar las porquerías que está haciendo MORENA y traicionando y mintiéndole al pueblo. Eso no es el movimiento que me tocó fundar y por el cual trabaje y dedique los últimos 9 años”, agregó.

Leer más: Amor y bendiciones en campañas en línea a la gubernatura de Sinaloa

Por último Alejandra dijo que apoyaría a los candidatos que en verdad tuvieran la iniciativa de impulsar el pueblo de Baja California, ayudando a resolver los problemas de la entidad norteña.

Apoyare a los candidat@s que se comprometan realmente a solucionar los problemas de los diferentes sectores de BC”, puntualizó.