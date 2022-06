¡No pierda más tiempo y vidas! Santiago Creel insiste a AMLO en cambiar estrategia de seguridad

México.- El diputado Santiago Creel hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar su estrategia de seguridad antes de que sigan aumentando los asesinatos en el país, cuando su administración ya supera los 120 mil homicidios.

A través de un video publicado en redes sociales, Santiago Creel destacó que la estrategia de Gobierno Federal había sido con total fracaso, por lo que era necesario implementar un nuevo plan, pues considero que AMLO aún está a tiempo de contrarrestar la inseguridad

“Presidente no pierda más tiempo y sobre todo no pierda más vidas. Su estrategia de seguridad es un fracaso, deje de insistir que vamos bien en seguridad”, menciona en la publicación.

El diputado panista recordó a AMLO que se dice ser un seguir de los ideales del presidente Benito Juárez, por ellos le sugirió atender las palabras del benemérito de las Américas, pidiendo reconocer su error en seguridad para poder enmendarlo.

“Usted dice ser fiel seguidor del presidente Juárez (…) le sugiero que atienda a sus palabras: No deshonra a un hombre equivocarse, lo que deshonra es la perseverancia en el error. Piénselo presidente. No pierda más tiempo y no permita que se pierdan más vidas”, aseveró.

Propuestas

Asimismo, Creel Miranda aprovechó el espacio para dar propuestas al presidente Andrés Manuel para atender el problema de inseguridad que aqueja a miles de mexicanos todos días.

En primera instancia, sugirió que se considerara la creación de un organismo civil especializado cuya función sea combatir exclusivamente al crimen organizado.

La segunda propuesta para AMLO fue convocar a una conferencia continental en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar las nuevas alternativas para enfrentar la violencia causada por el crimen organizado.