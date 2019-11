No podemos darle la espalda a nuestra América: AMLO sobre Alberto Fernández

Con motivo de la visita del presidente izquierdista de Argentina, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre su relación con este, a lo que respondió "no podemos dar la espalda a nuestra América", destacando que la política exterior de México busca tener un mejor vínculo con todas las naciones.

Tenemos relaciones de hermandada con los pueblos de América Latina y del Caribe, podría decir que no podemos dar la espalda a Centroamérica, Caribe, Sudamérica a nuestra América como diría José Martí

Dijo el presidente mexicano.

Alberto Fernández, aún no asume el cargo como presidente oficial de Argentina, pero fue electo en las pasadas elecciones, por lo que ambos mandatarios tendrán una comida en su visita para revisar la agenda binacional.

Destacó que la política exterior está definida en la constitución mexicana, "nuestros principios de no intervención, autodeterminación, cooperación para el desarrollo, resolución pacífica en las controversias y esos principios son lo que nos guían".

Así es nuestra política exterior, deseamos tener buenas relaciones con todas las naciones del mundo, ayudar en lo que podamos. Nos da mucho gusto que nos visite el presidente electo de Argentina, nos da mucho gusto que esté en México

Dijo el presidente de México.

AMLO destaca el proceso democrático en Argentina

López Obrador dijo que Alberto Fernández "gana en una elección democrática, y eso es lo más importante, que no haya imposiciones, que no se use la fuerza, el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, que sea el pueblo libre sobre quién debe de gobernarlos, y aceptar que esa es la voluntad del pueblo, la democracia es el mejor sistema político que existe desde hace muchísimo tiempo, desde la época de los griegos".

México y su política exterior

En la misma conferencia presidencial López Obrador no descuidó la buena relación que también existe con Estados Unidos y Canadá, con quien está pendiente la aprobación de un acuerdo comercial denominada T-MEC. "Hay viviendo en Estados Unidos 35 millones de mexicanos, ya sea que nacieron en EU de padres mexicanos o que emigraron".

Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una relación económica también de cooperación y de respeto mutuo con Estados Unidos y Canadá, y vamos a seguir manteniendo esa relación, por razones de geopolítica, por razones comerciales y también por razones de amistad

Dijo, Acabo de hablar con el primer ministro Justin Trudeau, y fue muy fraterno, amable, solidario con México y así lo tratamos nosotros.